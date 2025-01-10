Переработка вторсырья – Лукашенко призвал чиновников перенимать опыт Швейцарии

Двухмиллионный Минск начинает Год благоустройства с новости, которую ждали давно. И это новость, которую можно попробовать на вкус – как говорится, почувствуйте разницу.

В Новой Зеландии разница в пользу прозрачного золота 21 раз. Не говоря уже о европейских государствах, где можно пить воду из уличных фонтанчиков и из-под крана, но «водохлебство» и злоупотребление обойдется в копеечку. Мы же обладаем таким ресурсом. Но рачительно ли распоряжаемся? Президент призывает посмотреть шире.

Наша страна не богата полезными ископаемыми, так принято считать. Но нет у нас огромных запасов нефти и газа, хотя с последними мировыми тенденциями это не так уж и плохо с учетом того, что у нас есть вода. В некоторых странах, например, бутилированная, стоит дороже нефти.

Наш проект и технологии, которые сейчас отрабатываются, можно взять за основу и тогда их дальше использовать. Зеркально работать на других территориях.

Кстати, такой шаг – это еще и забота об экологии. Пластиковые бутылки разного объема, в которых люди носили воду, тоже куда-то нужно девать. И это следующая тема. Переработка вторсырья. Президент к ней поступался не раз и не два.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Воздух и вода – это главное для человека, для его жизнедеятельности. Поэтому тем самым я хочу подчеркнуть эту важность. Ну и потом очистные сооружения и большой завод по переработке отходов, мусора и так далее. Это надо делать. Вот в этой пятилетке и в этом Году благоустройства мы особое внимание этому уделим. Особенно переработке мусора.

У меня в голове вечно цифра Швейцарии, которая почти весь мусор перерабатывает и получает из этого ценнейшие продукты. Потому что там есть все. От полиэтилена до бумаги. Поэтому нам надо этим заниматься, чтобы не загадить этот клочок земли, на который нам предстоит жить и нашим детям.

И в пятилетку качества, похоже, мы уже как никогда близки к реализации намеченного. По крайней мере, в ближайшее время у нас будет все необходимое, чтобы перерабатывать отходы и на этом зарабатывать.

Владимир Кухарев:

В первом полугодии завершим строительство мусоросортировочного завода, который полностью завершит все проблемы по сортировке отходов в городе Минске. Мы будем отбирать все вторичные материальные ресурсы, которые потом будут подлежать уже углубленной переработке.

Кроме того, будет изготавливаться 113 тысяч тонн ежегодно РДФ-топлива, что нельзя уже переработать, для сжигания на цементных заводах. «Красносельскстройматериалы» построил оборудование по сжиганию РДФ-топлива, и мы сможем все эти объемы направлять туда. Оно будет использоваться уже как топливо для цементного завода.