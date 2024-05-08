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Лукашенко на саммите ЕАЭС: госзакупки в наших странах составляют почти 200 млрд долларов

08 мая 2024 21:15
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В Москве 8 мая проходит юбилейный саммит ЕАЭС. «Союзу пяти» – 10 лет. Товарооборот с третьими странами вырос на 60 %, объемы взаимной торговли – почти в два раза, а 90 % расчетов проводятся в национальных валютах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такова евразийская интеграция в цифрах. В повестке юбилейного саммита 12 вопросов. 10 согласованы заранее. Два обсудили за закрытыми дверями без прессы.

В 2024 году в Евразийском экономическом союзе председательствует Ереван. От Армении на встречу приехал премьер-министр Никол Пашинян. Остальные четыре страны представлены президентами. Саммит – это еще и возможность для содержательных двусторонних встреч. Главная интрига – встреча Пашиняна и Путина. Накопились проблемы. Кстати, наш Президент настоятельно советовал Еревану не выходить из привычных традиционных интеграций. В апреле Пашинян заявил, что отношения с Москвой переживают не лучшие времена. А Ереван заморозил свое присутствие в ОДКБ, зато активизировал контакты с НАТО, демонстративно звучит вариативность о присоединении к ЕС. Хотя именно сотрудничество с ЕАЭС второй год подряд позволяют Армении быть в числе мировых лидеров по темпам экономического роста.

Лукашенко на саммите ЕАЭС: госзакупки в наших странах составляют почти 200 млрд долларов-1

После общения в узком составе к первым лицам «пятерки» присоединились пулы делегаций и главы Узбекистана и Кубы. Эти страны являются государствами-наблюдателями при Евразийском союзе. В геополитической турбулентности наши страны, образно говоря, зачастую в одном окопе. Но говоря по-народному, и махорка не должна быть врозь. Наш Президент смело поднимает не юбилейную тему национального протекционизма. Ни имиджа для авторитетной международной интеграции, ни экономических дивидендов это не приносит.

Лукашенко на саммите ЕАЭС: госзакупки в наших странах составляют почти 200 млрд долларов-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беспрепятственный доступ к государственным закупкам. Их объем в наших странах составляет почти 200 миллиардов долларов. Фактически государства как покупатели товаров, работ, услуг полностью управляют этим рынком, а также определяют политику закупок и каналы приобретения.

Если мы действительно управляем, то давайте обеспечивать взаимный доступ по меньшей мере там, где производимая в ЕАЭС продукция может стать эффективным источником удовлетворения государственных потребностей.

Однако в данной сфере все еще сохраняется национальный протекционизм. В реальности рынок защищается не от импорта извне, из третьих стран, на которые приходится почти две трети закупок ЕАЭС, а от товаров и услуг, произведенных в странах нашего Союза. То есть защищаем каждый свой рынок от своих партнеров.

Убежден, вопрос о расширении взаимного участия в госзакупках требует безотлагательного решения. Потому что он тесно связан с импортозамещением и технологическим суверенитетом. И по большому счету это наша безопасность и независимость.

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# ЕАЭС # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой

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