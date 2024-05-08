Лукашенко на саммите ЕАЭС: госзакупки в наших странах составляют почти 200 млрд долларов
В Москве 8 мая проходит юбилейный саммит ЕАЭС. «Союзу пяти» – 10 лет. Товарооборот с третьими странами вырос на 60 %, объемы взаимной торговли – почти в два раза, а 90 % расчетов проводятся в национальных валютах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такова евразийская интеграция в цифрах. В повестке юбилейного саммита 12 вопросов. 10 согласованы заранее. Два обсудили за закрытыми дверями без прессы.
В 2024 году в Евразийском экономическом союзе председательствует Ереван. От Армении на встречу приехал премьер-министр Никол Пашинян. Остальные четыре страны представлены президентами. Саммит – это еще и возможность для содержательных двусторонних встреч. Главная интрига – встреча Пашиняна и Путина. Накопились проблемы. Кстати, наш Президент настоятельно советовал Еревану не выходить из привычных традиционных интеграций. В апреле Пашинян заявил, что отношения с Москвой переживают не лучшие времена. А Ереван заморозил свое присутствие в ОДКБ, зато активизировал контакты с НАТО, демонстративно звучит вариативность о присоединении к ЕС. Хотя именно сотрудничество с ЕАЭС второй год подряд позволяют Армении быть в числе мировых лидеров по темпам экономического роста.
После общения в узком составе к первым лицам «пятерки» присоединились пулы делегаций и главы Узбекистана и Кубы. Эти страны являются государствами-наблюдателями при Евразийском союзе. В геополитической турбулентности наши страны, образно говоря, зачастую в одном окопе. Но говоря по-народному, и махорка не должна быть врозь. Наш Президент смело поднимает не юбилейную тему национального протекционизма. Ни имиджа для авторитетной международной интеграции, ни экономических дивидендов это не приносит.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беспрепятственный доступ к государственным закупкам. Их объем в наших странах составляет почти 200 миллиардов долларов. Фактически государства как покупатели товаров, работ, услуг полностью управляют этим рынком, а также определяют политику закупок и каналы приобретения.
Если мы действительно управляем, то давайте обеспечивать взаимный доступ по меньшей мере там, где производимая в ЕАЭС продукция может стать эффективным источником удовлетворения государственных потребностей.
Однако в данной сфере все еще сохраняется национальный протекционизм. В реальности рынок защищается не от импорта извне, из третьих стран, на которые приходится почти две трети закупок ЕАЭС, а от товаров и услуг, произведенных в странах нашего Союза. То есть защищаем каждый свой рынок от своих партнеров.
Убежден, вопрос о расширении взаимного участия в госзакупках требует безотлагательного решения. Потому что он тесно связан с импортозамещением и технологическим суверенитетом. И по большому счету это наша безопасность и независимость.
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