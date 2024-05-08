Лукашенко на саммите ЕАЭС: госзакупки в наших странах составляют почти 200 млрд долларов

В Москве 8 мая проходит юбилейный саммит ЕАЭС. «Союзу пяти» – 10 лет. Товарооборот с третьими странами вырос на 60 %, объемы взаимной торговли – почти в два раза, а 90 % расчетов проводятся в национальных валютах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такова евразийская интеграция в цифрах. В повестке юбилейного саммита 12 вопросов. 10 согласованы заранее. Два обсудили за закрытыми дверями без прессы. В 2024 году в Евразийском экономическом союзе председательствует Ереван. От Армении на встречу приехал премьер-министр Никол Пашинян. Остальные четыре страны представлены президентами. Саммит – это еще и возможность для содержательных двусторонних встреч. Главная интрига – встреча Пашиняна и Путина. Накопились проблемы. Кстати, наш Президент настоятельно советовал Еревану не выходить из привычных традиционных интеграций. В апреле Пашинян заявил, что отношения с Москвой переживают не лучшие времена. А Ереван заморозил свое присутствие в ОДКБ, зато активизировал контакты с НАТО, демонстративно звучит вариативность о присоединении к ЕС. Хотя именно сотрудничество с ЕАЭС второй год подряд позволяют Армении быть в числе мировых лидеров по темпам экономического роста.

После общения в узком составе к первым лицам «пятерки» присоединились пулы делегаций и главы Узбекистана и Кубы. Эти страны являются государствами-наблюдателями при Евразийском союзе. В геополитической турбулентности наши страны, образно говоря, зачастую в одном окопе. Но говоря по-народному, и махорка не должна быть врозь. Наш Президент смело поднимает не юбилейную тему национального протекционизма. Ни имиджа для авторитетной международной интеграции, ни экономических дивидендов это не приносит.