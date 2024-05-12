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Шмидт: в судебных конкурсах в Польше побеждали только подходящие по политическим взглядам люди

12 мая 2024 17:21
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Недалеко от Литвы ушла и Польша, которую неспроста называют 51 штатом Америки, намекая на полную потерю независимости и обслуживание интересов США. На неделе это подтвердил и Томаш Шмидт. Польский диссидент, судья, который обратился в Беларусь с просьбой о политическом убежище, открыто рассказал о демократии в Польше. Шмидт констатировал, что Соединенные Штаты хотят втянуть Варшаву в войну, сделать ее непосредственной участницей конфликта, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Шмидт: в судебных конкурсах в Польше побеждали только подходящие по политическим взглядам люди-1

Константин Герцев, корреспондент:
Вы можете рассказать факты о польском правительстве, которые дискредитируют его с той или иной точки зрения? Факты, которые разоблачают руководство Польши?

Томаш Шмидт, польский диссидент, судья:
Хотя бы образование судебных конкурсов. Это происходило таким образом, чтобы побеждали те люди, которые подходили по своим политическим взглядам, то есть непосредственно влияние политиков на судебную систему. Я знаю об этом, поскольку работал в Национальном совете судей. Может быть, это привело польское правительство в такую панику.

Польский экс-судья Шмидт: я должен был убежать из страны для своей безопасности.

# Беларусь-Польша # общество # Константин Герцев

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