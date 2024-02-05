Уникальное лекарство от коронавируса! Чем белорусский аналог отличается от зарубежных?

Новый класс блокаторов, позволяющих подавить размножение коронавируса, разработали ученые Института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси в сотрудничестве с коллегами из Алтайского университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В перспективе новое соединение может стать основой для лекарства против разных штаммов болезни. Как работает непростой химический механизм, расскажет Дарья Седун.

Работа в лабораториях Института биоорганической химии кипит в буквальном смысле этого слова. Задач много. Прямо сейчас наши ученые продолжают исследовать ковид, искать лекарство. Успехи есть: наши химики представили уникальное соединение, способное блокировать коронавирус.

Юрий Пивень, заведующий лабораторией химии простагландинов Института биоорганической химии НАН Беларуси:

Когда началась пандемия коронавируса, наш фонд фундаментальных исследований Беларуси объявил конкурс грантов. Грант на проекты, которые нацелены на борьбу с коронавирусом. Мы заинтересовались этим и подали грант по разработке ингибиторов главной протеазе короновируса.

Химическое соединение, которое разработали, напрямую воздействует на слабое место вируса – фермент Mpro. Именно при помощи этого белка происходит репликация вируса в организме. Если подавить этот фермент, болезнь буквально «замирает» – вирус больше не распространяется в организме, а у иммунитета появляется время, чтобы справиться самостоятельно.

Юрий Пивень:

Вот это главная протеаза, ее модель. А вот это соединение, которое мы разработали. Оно подходит к ней как ключ к замку. К поиску блокатора ковида в лаборатории приступили в период пандемии. Однако за формулой эффективного соединения не один год разработок. Ингибиторы здесь изучают давно.

Вероника Зинович, старший научный сотрудник лаборатории химии простагландинов Института биоорганической химии НАН Беларуси:

В рамках этого проекта были выбраны в качестве исходных гетероциклические соединения с широким спектром биологической активности. С помощью химического моделирования там посмотрели, какие конкретно будем получать заместители, и вот таким образом были получены соединения. Компьютерное моделирование позволяет нам отобрать, какие конкретно соединения мы будем получать.

По итогам работы выделили порядка 40 вариаций соединений, которые в теории могут блокировать главную протеазу вируса. Ну а дальше – ежедневный труд, который помог вывести одно самое эффективное соединение. Оценить успех работы наши ученые смогли при содействии коллег из России. Первые лабораторные исследования «в пробирке» показали: будущее у проекта есть.

Дарья Седун, корреспондент:

В пробирке это соединение со сложной структурой выглядит как обычный белый порошок. По сути, это основа для будущего препарата. Хотя работы впереди еще очень много.