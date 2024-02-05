Уникальное лекарство от коронавируса! Чем белорусский аналог отличается от зарубежных?
Новый класс блокаторов, позволяющих подавить размножение коронавируса, разработали ученые Института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси в сотрудничестве с коллегами из Алтайского университета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В перспективе новое соединение может стать основой для лекарства против разных штаммов болезни.
Как работает непростой химический механизм, расскажет Дарья Седун.
Работа в лабораториях Института биоорганической химии кипит в буквальном смысле этого слова. Задач много. Прямо сейчас наши ученые продолжают исследовать ковид, искать лекарство. Успехи есть: наши химики представили уникальное соединение, способное блокировать коронавирус.
Юрий Пивень, заведующий лабораторией химии простагландинов Института биоорганической химии НАН Беларуси:
Когда началась пандемия коронавируса, наш фонд фундаментальных исследований Беларуси объявил конкурс грантов. Грант на проекты, которые нацелены на борьбу с коронавирусом. Мы заинтересовались этим и подали грант по разработке ингибиторов главной протеазе короновируса.
Химическое соединение, которое разработали, напрямую воздействует на слабое место вируса – фермент Mpro. Именно при помощи этого белка происходит репликация вируса в организме. Если подавить этот фермент, болезнь буквально «замирает» – вирус больше не распространяется в организме, а у иммунитета появляется время, чтобы справиться самостоятельно.
Юрий Пивень:
Вот это главная протеаза, ее модель. А вот это соединение, которое мы разработали. Оно подходит к ней как ключ к замку.
К поиску блокатора ковида в лаборатории приступили в период пандемии. Однако за формулой эффективного соединения не один год разработок. Ингибиторы здесь изучают давно.
Вероника Зинович, старший научный сотрудник лаборатории химии простагландинов Института биоорганической химии НАН Беларуси:
В рамках этого проекта были выбраны в качестве исходных гетероциклические соединения с широким спектром биологической активности. С помощью химического моделирования там посмотрели, какие конкретно будем получать заместители, и вот таким образом были получены соединения. Компьютерное моделирование позволяет нам отобрать, какие конкретно соединения мы будем получать.
По итогам работы выделили порядка 40 вариаций соединений, которые в теории могут блокировать главную протеазу вируса. Ну а дальше – ежедневный труд, который помог вывести одно самое эффективное соединение. Оценить успех работы наши ученые смогли при содействии коллег из России. Первые лабораторные исследования «в пробирке» показали: будущее у проекта есть.
Дарья Седун, корреспондент:
В пробирке это соединение со сложной структурой выглядит как обычный белый порошок. По сути, это основа для будущего препарата. Хотя работы впереди еще очень много.
Подобные препараты на мировом рынке уже существуют, однако разработка наших ученых, по предварительным тестам, в разы эффективнее. Кроме того, новое соединение безопасно для человека. А эта гарантия – главная!
Ученые из Беларуси и России разработали новый класс блокаторов COVID-19
Работа над исследованием продолжается. Вирус мутирует, а значит и лекарства, которые смогут в нужный момент защитить человека, должны быть наготове.