Школьники из Гродно восстанавливают имена неизвестных солдат, погибших в Великой Отечественной

Большую работу по восстановлению имен погибших в годы Великой Отечественной войны проводят гродненские школьники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Энтузиазм в сердцах учеников удалось зажечь руководителю военно-патриотического клуба «Спадчына». Сергей Гончарук сам из семьи, родственников которой фашисты во время войны сожгли в деревне Синий камень Гродненского района. Он искал в архивах сведения о родных. И таким образом появилась идея – предложить ученикам попытаться установить места и обстоятельства гибели красноармейцев, которые освобождали Гродно и все эти годы числились пропавшими без вести.

Школьники сравнивали военные реестры со списками братских могил, искали информацию в архивах. Удалось обнаружить имена 14 бойцов, 6 из которых уже официально подтвердил военный комиссариат. В основном это уроженцы России, но есть и один белорус – рядовой Авдеев Иван Семенович родом из Могилевской области. На момент гибели бойцу был 21 год. 80 лет он оставался «неизвестным солдатом».

Маргарита Сабуть, ученица средней школы № 23 имени Ф.П. Гудея Гродно: Сейчас мы больше ориентируемся на улицах Белуша и Антонова, потому что там находятся более 14 тысяч захороненных. Только 2 тысячи были найдены, то есть 12 тысяч человек пропали без вести, то есть неизвестные. Мы стараемся помочь, чтобы мы знали, кто именно защищал наш Гродно и кого нам нужно благодарить.

Сергей Гончарук, руководитель по военно-патриотическому воспитанию средней школы № 23 имени Ф.П. Гудея Гродно:

Об этом нельзя забывать и надо всячески прививать память эту народную нашему молодому поколению. И считаю, что с данной задачей можно легко справиться и заинтересовать.

Информацию, установленную школьниками, уже вносят в открытые электронные базы данных, такие как «Память народа» и другие, где родные могут узнать о судьбе своего не вернувшегося с войны героя. Впоследствии имена этих бойцов добавят на могильные плиты воинских захоронений.