Реабилитация через спорт. Воспитанники детсада Могилёва присоединились к движению «Спешиал Олимпикс»

Возможностями выйти из изоляции, занять свое место в общество и стать более самостоятельными. Беларусь активно развивает культуру принятия инклюзии. При поддержке Президентского спортивного клуба широкомасштабную работу в этом направлении проводит Белорусский комитет «Спешиал Олимпикс». В ее основе социальная реабилитация через занятия спортом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 5 февраля, войти в специальное олимпийское движение смогли полсотни ребята из Могилева. Материал Юлии Мычки.

Обычные условия для необычных детей. Так простыми словами можно объяснить современные подходы к интеграции ребят с психофизическими особенностями. Менять не человека, а среду вокруг, то к чему сегодня стремится Беларусь. Стандарты «новой этики» нам понятны. За последние 20 лет численность спецшкол и школ-интернатов в стране сократилась примерно в два раза. Сегодня более 70 % детей с особенностями получают образование в условиях интеграции, то есть посещают обычные детские сады и школы.

Татьяна Емельянова, заведующая детским садом № 34 Могилева:

Где только возможно включение детей с особенностями в общество здоровых сверстников. Это может быть и на музыкальных развлечениях, и на физкультурных досугах, и на прогулке, и в обычной нерегламентированной деятельности, в игровой. То есть где только возможно, детки с особенностями включаются, играют, занимаются, радуются. Более 50 детей присоединились к специальному олимпийскому движению в Могилеве.

Командный дух и общая победа. Социальная реабилитация через спорт, то чем уже на протяжении 30 лет занимается Белорусский комитет «Спешиал Олимпикс». При поддержке Президентского спортивного клуба объединение проводит региональные и республиканские соревнования по специальным олимпийским видам спорта от тенниса до футбола. Проект «Молодые атлеты», где в одной команде к финишу стремятся разные дети, сегодня объединил полсотни могилевских ребят.