В 2022-м к «Тишовке» присоединили слабое предприятие. Как теперь работают на объединённом хозяйстве?

Новости Беларуси. В эти жаркие дни на помощь хлеборобам приходят люди самых разных профессий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы быстро и качественно собрать урожай, на полях трудятся военные, спасатели, сотрудники лесхозов.

Юлия Мычка, корреспондент:

В этом году в хозяйстве «Тишовка» земли стало в два раза больше. В начале года к нему присоединили более слабое экономическое сельхозпредприятие, которое находилось в агрогородке Семукачи. Больше стало не только гектаров, но и людей. Те, кто трудился раньше там, теперь работают на этих полях и получают стабильную заработную плату.

Среди тех, кто сменил запись в трудовой книжке – Иван Чирик. В прошлом механизатор, а теперь заведующий зернотоком тщательно следит за влажностью собранного урожая. Каждые 15 минут золотые горы здесь заметно прирастают. Новое зерно под пристальным вниманием Иван Ивановича.

Опытный аграрий еще помнит те времена, когда ядра колосьев, проверяя на влажность, пробовали на зуб. Сегодня на помощь приходят умные технологии. Точные данные помогают высушить и сохранить каждое зернышко. Ничто так не расстраивает Ивана Ивановича во время жатвы, как дожди.

Иван Чирик, заведующий зернотоком сельхозпредприятия «Тишовка»:

Урожай в этом году отличный. С хлебом будем. Потому что подкормили хорошо, прополку сделали – урожай вырос на славу.

Владимир Белый, заместитель директора сельхозпредприятия «Тишовка»:

Урожайность составляет 45 центнеров с гектара, хотя лучшие наши сорта пшеницы давали предыдущие до 80 центнеров с гектара. Поэтому пока на сегодня, хотя не сильно благоприятная погода, но мы идем в графике уборки. То есть мы планируем, что до 22 числа должны закончить все эти наши трудоемкие работы.