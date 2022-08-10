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В 2022-м к «Тишовке» присоединили слабое предприятие. Как теперь работают на объединённом хозяйстве?

10 августа 2022 20:24
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Новости Беларуси. В эти жаркие дни на помощь хлеборобам приходят люди самых разных профессий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы быстро и качественно собрать урожай, на полях трудятся военные, спасатели, сотрудники лесхозов.   

В 2022-м к «Тишовке» присоединили слабое предприятие. Как теперь работают на объединённом хозяйстве?-1

Юлия Мычка, корреспондент:  
В этом году в хозяйстве «Тишовка» земли стало в два раза больше. В начале года к нему присоединили более слабое экономическое сельхозпредприятие, которое находилось в агрогородке Семукачи. Больше стало не только гектаров, но и людей. Те, кто трудился раньше там, теперь работают на этих полях и получают стабильную заработную плату.  

В 2022-м к «Тишовке» присоединили слабое предприятие. Как теперь работают на объединённом хозяйстве?-4

Среди тех, кто сменил запись в трудовой книжке – Иван Чирик. В прошлом механизатор, а теперь заведующий зернотоком тщательно следит за влажностью собранного урожая. Каждые 15 минут золотые горы здесь заметно прирастают. Новое зерно под пристальным вниманием Иван Ивановича.  

В 2022-м к «Тишовке» присоединили слабое предприятие. Как теперь работают на объединённом хозяйстве?-7

Опытный аграрий еще помнит те времена, когда ядра колосьев, проверяя на влажность, пробовали на зуб. Сегодня на помощь приходят умные технологии. Точные данные помогают высушить и сохранить каждое зернышко. Ничто так не расстраивает Ивана Ивановича во время жатвы, как дожди.  

В 2022-м к «Тишовке» присоединили слабое предприятие. Как теперь работают на объединённом хозяйстве?-10

Иван Чирик, заведующий зернотоком сельхозпредприятия «Тишовка»:  
Урожай в этом году отличный. С хлебом будем. Потому что подкормили хорошо, прополку сделали – урожай вырос на славу.  

В 2022-м к «Тишовке» присоединили слабое предприятие. Как теперь работают на объединённом хозяйстве?-13

Владимир Белый, заместитель директора сельхозпредприятия «Тишовка»:  
Урожайность составляет 45 центнеров с гектара, хотя лучшие наши сорта пшеницы давали предыдущие до 80 центнеров с гектара. Поэтому пока на сегодня, хотя не сильно благоприятная погода, но мы идем в графике уборки. То есть мы планируем, что до 22 числа должны закончить все эти наши трудоемкие работы.  

В 2022-м к «Тишовке» присоединили слабое предприятие. Как теперь работают на объединённом хозяйстве?-16

Почти 70 % своего урожая зерновых «Тишовка» планирует переработать через животноводство. Хозяйство делает ставку на мясо-молочное производство. На фермах «Тишовки» 7 000 животных, которые нуждаются в стабильной кормовой базе. Зерно пойдет на фураж. В холодный сезон оно вернется деньгами, а значит, хорошей зарплатой.  

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# Уборочная кампания # общество # Юлия Мычка # Иван Чирик # Владимир Белый # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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