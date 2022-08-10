Учитель физкультуры летом работает на жатве – рассказываем, как так вышло

Новости Беларуси. В эти жаркие дни на помощь хлеборобам приходят люди самых разных профессий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы быстро и качественно собрать урожай, на полях трудятся военные, спасатели, сотрудники лесхозов. В хозяйстве «Тишовка» за руль комбайна сел и местный учитель. Он работает летом в поле не первый год и получает вознаграждение от профсоюза за хорошие показатели. Юлия Мычка познакомилась с необычным комбайнером.

Иван Стрикунов, механизатор сельхозпредприятия «Тишовка»:

В этом году посмотрите, какие колосья. Я таких еще ни разу не видел, очень большие. Посмотрите, какое поле золотое. Комбайны работают. Раньше я в детстве с отцом работал. Со школы приходил и к нему на поле бежал помогать убирать урожай.

Ивану Стрикунову хочется дать в руки кисть, бумагу и краски. Так живописно он рассказывает обо всем, что его окружает. Трудясь от зари до зари, успевает рассмотреть и цвет неба, и оттенки колосьев. А все потому, что поля родные. Своей детской мечте стать механизатором он изменил в пользу педагогики. А вот этим полям изменить так и не смог. Уже 15-й сезон подряд учитель физкультуры помогает местному хозяйству убирать хлеба.

Поддержать коллегу на поле пришла Валентина Вододохова. Пенсионерка живет в двух шагах от золотой нивы. И рассказывает, что учителя никогда не оставались в стороне от жатвы. В числе тех, кто молотил зерна, был и ее муж, к слову, тоже физрук.