Им нет аналогов в Беларуси. Головченко показали, как коптят и маринуют яйца на Солигорской птицефабрике

Новости Беларуси. Факторы устойчивости 10 августа назвал глава правительства во время рабочего визита в Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания – агропромышленная отрасль. В графике – посещение нескольких объектов региона. Тему продолжит Глеб Прокофьев.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

В Солигорском районе реконструируют уникальный объект. Это будет одна из самых больших молочно-товарных ферм в стране. Результатом станет увеличение дойного стада в три раза. Сейчас объект на финальной стадии. Готовность комплекса 98 %. Сдача объекта запланирована на конец августа. Реконструкция стала важным шагом в дальнейшем развитии сельского хозяйства региона. Комплекс обеспечили необходимой инфраструктурой, которая сделает технологический процесс максимально эффективным.

Андрей Янчевский, директор управляющей компании холдинга «Беларускалий-Агро»:

В перспективе этот проект чем уникален? Он рассчитан на 3 120 коров, из них 2 400 – дойные, которые будут доиться все время. Представьте, с планируемой продуктивностью около 9 000 килограммов молока, это порядка 100 тонн молока, когда заполним, будем иметь с этого комплекса. Здесь установлено оборудование для доения типа «карусель» на 70 мест. Это позволяет доить такое большое количество животных в малые сроки.

Одним из пунктов рабочего визита премьер-министра стала и Солигорская птицефабрика. Предприятие специализируется на производстве куриного и перепелиного яйца. Ставка прежде всего на ассортимент и новые виды продукции. Среди них – копченые и маринованные яйца кур и перепелов, которым нет аналогов в Беларуси. Немало планов на эту пятилетку. К примеру, строительство инновационной перепелиной фермы замкнутого цикла с автоматизированным сбором и упаковкой яйца.