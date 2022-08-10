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Им нет аналогов в Беларуси. Головченко показали, как коптят и маринуют яйца на Солигорской птицефабрике

10 августа 2022 19:35
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Новости Беларуси. Факторы устойчивости 10 августа назвал глава правительства во время рабочего визита в Солигорский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания – агропромышленная отрасль. В графике – посещение нескольких объектов региона.  

Тему продолжит Глеб Прокофьев.  

Им нет аналогов в Беларуси. Головченко показали, как коптят и маринуют яйца на Солигорской птицефабрике-1

Глеб Прокофьев, корреспондент:  
В Солигорском районе реконструируют уникальный объект. Это будет одна из самых больших молочно-товарных ферм в стране. Результатом станет увеличение дойного стада в три раза. Сейчас объект на финальной стадии.  

Готовность комплекса 98 %. Сдача объекта запланирована на конец августа. Реконструкция стала важным шагом в дальнейшем развитии сельского хозяйства региона. Комплекс обеспечили необходимой инфраструктурой, которая сделает технологический процесс максимально эффективным.  

Им нет аналогов в Беларуси. Головченко показали, как коптят и маринуют яйца на Солигорской птицефабрике-4

Андрей Янчевский, директор управляющей компании холдинга «Беларускалий-Агро»:  
В перспективе этот проект чем уникален? Он рассчитан на 3 120 коров, из них 2 400 – дойные, которые будут доиться все время. Представьте, с планируемой продуктивностью около 9 000 килограммов молока, это порядка 100 тонн молока, когда заполним, будем иметь с этого комплекса. Здесь установлено оборудование для доения типа «карусель» на 70 мест. Это позволяет доить такое большое количество животных в малые сроки.  

Им нет аналогов в Беларуси. Головченко показали, как коптят и маринуют яйца на Солигорской птицефабрике-7

Одним из пунктов рабочего визита премьер-министра стала и Солигорская птицефабрика. Предприятие специализируется на производстве куриного и перепелиного яйца. Ставка прежде всего на ассортимент и новые виды продукции. Среди них – копченые и маринованные яйца кур и перепелов, которым нет аналогов в Беларуси. Немало планов на эту пятилетку. К примеру, строительство инновационной перепелиной фермы замкнутого цикла с автоматизированным сбором и упаковкой яйца.  

Им нет аналогов в Беларуси. Головченко показали, как коптят и маринуют яйца на Солигорской птицефабрике-10

Инна Толкачева, директор ОАО «Солигорская птицефабрика»:  
Фабрика будет производить где-то 600 тысяч перепелиных яиц в день. Сегодня мы максимум производим 300. Практически в два раза произойдет увеличение объема производства. Эту прибавку мы хотим переработать в виде маринованного или копченого яйца. Это будет экспортно ориентированная продукция, потому что такой объем продукции для Беларуси очень большой.  

Головченко: ситуация с процентными ставками по кредитам стабилизировалась.  

# Предприятия Беларуси # общество # Глеб Прокофьев # Роман Головченко # Андрей Янчевский # Инна Толкачева # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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