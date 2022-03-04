Прямой эфир

В 2021 году в Минской области через центр занятости трудоустроились более 15 тысяч человек

04 марта 2022 21:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Рост заработной платы и снижение уровня безработицы среди населения. Такие итоги работы за 2021 год. Их озвучили на коллегии комитета по труду, занятости и социальной защите в Миноблисполкоме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В 2021 году в Минской области через центр занятости трудоустроились более 15 тысяч человек-1

Также говорили о семейной политике, социальной поддержке населения, реабилитации инвалидов, оплате труда и пенсионного обеспечения. Так, по уровню заработной платы Минская область является одной из лидирующих. Оплата труда по сравнению с 2020-м выросла более чем на 5 %. Уменьшился и уровень безработицы: через центр занятости трудоустроили более 15 тысяч человек. Переобучили свыше 500. В конце мероприятия лучшие учреждения и организация комитета наградили дипломами.

В 2021 году в Минской области через центр занятости трудоустроились более 15 тысяч человек-4

Илья Доливейло, специалист по социальной работе Борисовского территориального центра социального обслуживания населения:
Мы выявили очень много молодежи, трудящейся в сфере социального обслуживания, которые готовы реализовывать себя. Планы на этот год – создание областной ресурсной площадки по подготовке и поддержке молодых специалистов в сфере социального обслуживания.

В 2021 году в Минской области через центр занятости трудоустроились более 15 тысяч человек-7

Тамара Красовская, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:
В Минской области более 3,5 миллиона губернатор выделил, чтобы мы технически оснастили наши дома-интернаты. Благодаря этому построен Дзержинский территориальный центр социального обслуживания населения, новый центр. Мы сегодня занимаемся модернизацией реконструкции таких домов интернатов, как Логойский дом-интернат, Старые Дороги, Куль, это Столбцовский район.

В 2021 году в Минской области через центр занятости трудоустроились более 15 тысяч человек-10

Наталия Павлюченко, первый заместитель министра по труду, занятости и социальной защите Беларуси:
Министерством ставится оценка отлично работе комитета. Выполнены все целевые параметры программ. И рынок труда содействия занятости, и социальная защита. А ведь качественное выполнение ключевых задач, решение которых возложено на комитет – залог успешной реализации того, созданного сегодня в республике, прочного механизма помощи и заботы о людях, взаимоподдержки и обеспечения социальной справедливости.

# Государственная социальная политика # общество # Илья Доливейло # Тамара Красовская # Наталия Павлюченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Бросили свой народ, а потом начали его уничтожать». Ситуация в Украине на девятые сутки военной спецоперации
04 марта 2022 21:45

«Бросили свой народ, а потом начали его уничтожать». Ситуация в Украине на девятые сутки военной спецоперации

Какие перспективы по коронавирусу и помогает ли вакцинация? Анонс «Большого города»
04 марта 2022 21:35

Какие перспективы по коронавирусу и помогает ли вакцинация? Анонс «Большого города»

«Принеманские ястребы» победили в финальном этапе «Золотой шайбы»
04 марта 2022 21:25

«Принеманские ястребы» победили в финальном этапе «Золотой шайбы»