В 2021 году в Минской области через центр занятости трудоустроились более 15 тысяч человек

Новости Беларуси. Рост заработной платы и снижение уровня безработицы среди населения. Такие итоги работы за 2021 год. Их озвучили на коллегии комитета по труду, занятости и социальной защите в Миноблисполкоме, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Также говорили о семейной политике, социальной поддержке населения, реабилитации инвалидов, оплате труда и пенсионного обеспечения. Так, по уровню заработной платы Минская область является одной из лидирующих. Оплата труда по сравнению с 2020-м выросла более чем на 5 %. Уменьшился и уровень безработицы: через центр занятости трудоустроили более 15 тысяч человек. Переобучили свыше 500. В конце мероприятия лучшие учреждения и организация комитета наградили дипломами.

Илья Доливейло, специалист по социальной работе Борисовского территориального центра социального обслуживания населения:

Мы выявили очень много молодежи, трудящейся в сфере социального обслуживания, которые готовы реализовывать себя. Планы на этот год – создание областной ресурсной площадки по подготовке и поддержке молодых специалистов в сфере социального обслуживания.

Тамара Красовская, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома:

В Минской области более 3,5 миллиона губернатор выделил, чтобы мы технически оснастили наши дома-интернаты. Благодаря этому построен Дзержинский территориальный центр социального обслуживания населения, новый центр. Мы сегодня занимаемся модернизацией реконструкции таких домов интернатов, как Логойский дом-интернат, Старые Дороги, Куль, это Столбцовский район.