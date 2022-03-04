«Принеманские ястребы» победили в финальном этапе «Золотой шайбы»

Новости Беларуси. Победителем финального этапа республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Республики Беларусь в старшей возрастной группе дивизиона А стала гродненская команда «Принеманские ястребы», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финал в 2022 году выдался очень эмоциональным. На главный трофей в решающей битве претендовали «Принеманские ястребы» из гродненского региона и минская команда «Торнадо». Основное время захватывающего поединка закончилось с ничейным счетом – 4:4. Таким образом, судьба главного приза соревнований решалась в овертайме. Драматическая развязка хоккейной саги привела к триумфу гостей столицы. Победителями «Золотой шайбы» стала команда «Принеманские ястребы».