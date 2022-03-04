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«Принеманские ястребы» победили в финальном этапе «Золотой шайбы»

04 марта 2022 21:25
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Новости Беларуси. Победителем финального этапа республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Республики Беларусь в старшей возрастной группе дивизиона А стала гродненская команда «Принеманские ястребы», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Финал в 2022 году выдался очень эмоциональным. На главный трофей в решающей битве претендовали «Принеманские ястребы» из гродненского региона и минская команда «Торнадо». Основное время захватывающего поединка закончилось с ничейным счетом – 4:4. Таким образом, судьба главного приза соревнований решалась в овертайме. Драматическая развязка хоккейной саги привела к триумфу гостей столицы. Победителями «Золотой шайбы» стала команда «Принеманские ястребы».

«Принеманские ястребы» победили в финальном этапе «Золотой шайбы»-1

Юрий Пушин, главный специалист Президентского спортивного клуба:
Ребята показали достойный хоккей, победили минские две команды, поэтому они готовы представить нашу команду и защищать ее цвета через годы и годы тренировок на более высоком уровне. Президентский спортивный клуб вручает ценный подарок каждому хоккеисту, который вышел в финальный этап соревнований. В этом году все участники имели возможность посетить аквапарк как бонус.

«Принеманские ястребы» победили в финальном этапе «Золотой шайбы»-4

Иван Салкевич, ассистент капитана команды «Принеманские ястребы»:
«Золотая шайба» для нашей команды – это главный турнир, в котором мы можем поучаствовать и получить медали. Мы победили за счет командной работы, за счет тренера. Он нам помогал. Говорил, подсказывал ошибки.

«Принеманские ястребы» победили в финальном этапе «Золотой шайбы»-7

Иван Жуков, игрок команды «Торнадо»:
Эмоции: радость от победы, к сожалению, в этот раз не повезло. Мы настраивались на лучшее. Конечно, это опыт, который дается, в последующей практике будет применяться на более высоких турнирах.

# Хоккей Беларуси # общество # Юрий Пушин # Иван Салкевич # Иван Жуков # Фотофакт

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