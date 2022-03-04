Какие перспективы по коронавирусу и помогает ли вакцинация? Анонс «Большого города»
Новости Беларуси. Программа «Большой город» выписывает рецепт минчанам, а также прогнозирует вместе с гостями студии перспективы коронавируса, результаты вакцинации, собственные разработки ученых. Тема, которая зацепила каждого из нас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже в это воскресенье, 6 марта, в 10:40. Не пропустите.
Это ток-шоу «Большой город». Мы – Илона Волынец и Кристина Сущеня. Здравствуйте!
Коронавирус: от холодящего страха до контроля над ситуацией и противостояния болезни.
Вот на тебе, новый штамм «стелс-омикрон».
Все, кто не прошел вакцинацию. Вакцинироваться и ревакцинироваться, потому что это реальная защита.
Какие еще образы примерит ковид, чтобы подольше держать в страхе весь мир? И почему Минск уже не боится?
В Беларуси свой коллектив ученых, которые способны создать вакцину против практически любого инфекционного патогена. Это самое важное.
Как поддержать иммунитет и стать обладателем рекордного количества антител? О том, как защититься от коронавируса без лекарств и не вкладывая деньги в лечение.
Вирус так отработал, чтобы обходить тех людей иммунных и распространяться. В этом смысл его естественного отбора.
Расскажем легко о том, что важно, уже в это воскресенье, 6 марта, в 10:40 на СТВ.