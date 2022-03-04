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Какие перспективы по коронавирусу и помогает ли вакцинация? Анонс «Большого города»

04 марта 2022 21:35
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Новости Беларуси. Программа «Большой город» выписывает рецепт минчанам, а также прогнозирует вместе с гостями студии перспективы коронавируса, результаты вакцинации, собственные разработки ученых. Тема, которая зацепила каждого из нас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уже в это воскресенье, 6 марта, в 10:40. Не пропустите.

Какие перспективы по коронавирусу и помогает ли вакцинация? Анонс «Большого города»-1

Это ток-шоу «Большой город». Мы – Илона Волынец и Кристина Сущеня. Здравствуйте!

Коронавирус: от холодящего страха до контроля над ситуацией и противостояния болезни.

Какие перспективы по коронавирусу и помогает ли вакцинация? Анонс «Большого города»-4

Вот на тебе, новый штамм «стелс-омикрон».

Какие перспективы по коронавирусу и помогает ли вакцинация? Анонс «Большого города»-7

Все, кто не прошел вакцинацию. Вакцинироваться и ревакцинироваться, потому что это реальная защита.

Какие еще образы примерит ковид, чтобы подольше держать в страхе весь мир? И почему Минск уже не боится?

Какие перспективы по коронавирусу и помогает ли вакцинация? Анонс «Большого города»-10

В Беларуси свой коллектив ученых, которые способны создать вакцину против практически любого инфекционного патогена. Это самое важное.

Как поддержать иммунитет и стать обладателем рекордного количества антител? О том, как защититься от коронавируса без лекарств и не вкладывая деньги в лечение. 

Какие перспективы по коронавирусу и помогает ли вакцинация? Анонс «Большого города»-13

Вирус так отработал, чтобы обходить тех людей иммунных и распространяться. В этом смысл его естественного отбора.

Расскажем легко о том, что важно, уже в это воскресенье, 6 марта, в 10:40 на СТВ.

# Коронавирус # общество # Кристина Сущеня # Илона Волынец # Фотофакт

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