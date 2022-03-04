Какие перспективы по коронавирусу и помогает ли вакцинация? Анонс «Большого города»

Уже в это воскресенье, 6 марта, в 10:40. Не пропустите.

Новости Беларуси. Программа « Большой город » выписывает рецепт минчанам, а также прогнозирует вместе с гостями студии перспективы коронавируса, результаты вакцинации, собственные разработки ученых. Тема, которая зацепила каждого из нас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Коронавирус: от холодящего страха до контроля над ситуацией и противостояния болезни.

Это ток-шоу «Большой город». Мы – Илона Волынец и Кристина Сущеня. Здравствуйте!

Вот на тебе, новый штамм «стелс-омикрон».

Все, кто не прошел вакцинацию. Вакцинироваться и ревакцинироваться, потому что это реальная защита.

Какие еще образы примерит ковид, чтобы подольше держать в страхе весь мир? И почему Минск уже не боится?