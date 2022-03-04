«Бросили свой народ, а потом начали его уничтожать». Ситуация в Украине на девятые сутки военной спецоперации

Новости Украины. Девятые сутки продолжается российская военная спецоперация в Украине. В ряде источников появилась информация о том, что Зеленский покинул страну и выехал в Польшу. Тем временем гуманитарная ситуация во многих районах близка к катастрофической. Многие пытаются уехать. Но помогать в эвакуации своим гражданам Киев не спешит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сергей Шуманский следит за ситуацией.

17-я школа города Харькова, прилетело прямо сюда. Это кадры из Харькова. Несколько дней назад здесь был настоящий ад. Помимо школы разрушены десятки домов и административных зданий. Город около суток бомбили «Градами» и танками. Много погибших и раненых. И такая картина сейчас по всей стране. За последние сутки украинские войска 26 раз открывали огонь по территории ДНР. В результате обстрелов 12 человек пострадали, одна женщина погибла. Украинские националисты не дают мирным жителям покинуть Мариуполь, используя их в качестве живого щита. При этом обстреливают жилые дома из тяжелого вооружения, чтобы потом обвинить во всем Россию.

Они просто сначала живым щитом прикрывались, потом бросили свой народ, а потом начали его уничтожать. Просто утюжить, уничтожать город, уничтожать своих мирных жителей. Потом пытаться рассказать по мировым СМИ, что это сделала Россия и ДНР.

Накануне BBC выложило в сеть видео разрушений в поселке Бородянка в Киевской области. Посыл простой – пришли русские и все уничтожили. Только если внимательно присмотреться, то на кадрах отчетливо видно, что удар был нанесен как раз по колоне российской техники. При этом и BBC, и украинские националисты умолчали про очень важный момент: Бородянка была разгромлена ВСУ, когда те вели огонь по русским солдатам. В большинстве украинских городов сейчас бесчинствуют национальные батальоны. По сути, это нацисты и примкнувшие к ним наемники. При этом НАТО собирается отправить в Украину дополнительные войска.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

Мы вынуждены направить силы в Восточную Европу. Нам придется прибегнуть к так называемой task force. Мы также направим до 200 кораблей в Черное море. У нас нет выхода. НАТО – это оборонный альянс.

Пока польские пограничники избивают бегущих от войны украинцев, белорусы и россияне продолжают принимать беженцев. За последние сутки с территории Украины эвакуированы почти 6 тысяч человек. В этой ситуации Россия еще раз призывает мировое сообщество принудить Киев к гуманному отношению к собственному населению. Но киевский режим, похоже, полностью утратил способность управления страной. Накануне Зеленский в неадекватном состоянии дал пресс-конференцию, где заявил, что против Украины брошена вся российская армия. При этом у пока еще президента Украины отчетливо заплетался язык и были явные проблемы с мимикой. А чуть позже появилась фотография с другого ракурса.

Владимир Зеленский, президент Украины:

Мы себя хотим защищать, а они хотят просто разбить это. Впрочем, откровенная ложь и провокации еще не самое страшное, что позволяет себе украинский режим. Похоже, у националистов не осталось ничего святого. По-другому просто невозможно описать ситуацию в городе Коломыя в Ивано-Франковской области. Там нацисты разграбили православную церковь Московского патриархата и вынесли все ценное. Более того, мародеры на видео призывают грабить и другие православные храмы.

Я зараз прошу поширювати це відео. Самое обидное в этой ситуации, что призывы к разрушению и убийствам звучат уже после того, как Москва и Киев начали диалог. В тот момент, когда Лукашенко пытается сплотить братские народы и остановить кровопролитие, Запад по-прежнему толкает Украину в бездну. Организовав площадку для переговоров, наша страна готова и к другим шагам навстречу мира, только для начала официальному Киеву необходимо определиться, кто для него Минск и Москва.