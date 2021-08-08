В 2021 году спасено более 3000 человек при чрезвычайных ситуациях. Что ещё рассказал новый глава МЧС Президенту?

Новости Беларуси. В 2021 году при различных чрезвычайных ситуациях – пожарах, ДТП, завалах, происшествиях на водоемах – спасено более 3 000 человек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Об этом Президенту доложил глава МЧС.

Это первый отчет нового министра с момента назначения. Лето выдалось аномально жарким, но ситуация с пожарами в стране под пристальным контролем. Ко всему прочему, уже не первый год мы помогаем Турции.

Там снова бушуют лесные пожары. Беларусь отправила три вертолета, в том числе самый крупный в мире Ми-26. Уже проведено порядка 300 сливов воды на очаги пожаров, перевезено 800 местных спасателей в труднодоступные районы возгораний.

Сейчас с пометкой «молния» появляется информация, что крупный очаг возгорания возник в полукилометре от аэропорта Даламан на юго-западе Турции. Огонь пытаются потушить как с воздуха, так и на земле.