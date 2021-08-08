Зампредседателя Гродненского облисполкома про новый мост: «Нет таких аналогов в мире»

Новости Беларуси. Гродно – это общеизвестный факт – экономически образцовый регион. По итогам пятилетки показатели промышленного производства увеличились на 13 %, сельского хозяйства – на 14 %, а валовой региональный продукт вырос на 5 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Определенные силы давили на слабые места в экономике региона. Таковые нетрудно найти на любой территории любого государства, вопрос лишь в интерпретации данных и под каким углом подавать эту информацию людям. Даже если человеку с тремя квартирами и пятью автомобилями каждый день говорить, что живет он плохо, он поверит, рано или поздно согласится с этим ложным утверждением. На том и строился расчет, циничный, хладнокровный и, как показало время, действенный. Юрий Караев: «Мы не можем жить безмятежно и ни о чём не париться. Но у нас у самих всё хорошо». Подробнее здесь.





Евгений Поболовец:

Эта игра цифр привела к толпам на улицах и некоторому недопониманию в 2020 году. Пришлось принимать важные кадровые решения, потому и новый губернатор, и новый помощник Президента, а с недавнего времени еще и новый уполномоченный. Это не к вопросу, что предыдущие не справились или не туда держали путь. Нужен был взгляд со стороны на события внутри региона. Взгляд опытных управленцев и специалистов в сфере безопасности. Безопасности западного рубежа, а значит, и всей страны.

Юлия Артюх съездила в Гродно и поговорила с главными действующими лицами этих перестановок. Юлия Артюх, СТВ:

Вместе с новым мостом планировали построить новый участок дороги, который будет давать возможность сотрудникам «Гродно-Азот» комфортнее добираться к рабочему месту.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Рублевский мост, который фактически из спальных районов Вишневец и Ольшанка, уже пять лет работает с существенной перегрузкой. При его нормативной пропускной способности 2 500 машин в час – 3 200-3 300. Естественно, это пробки. Мост позволит жителям более оперативно попадать на этот берег Немана, во-первых. А во-вторых – очень многие работники «Азота» действительно живут в Вишневце и Ольшанке, поскольку это наиболее развивающиеся районы жилищной застройки. Общественный транспорт, который соединит Ольшанку и «Азот», первый автобус начнет ходить уже в понедельник. Кроме того, начнутся работы, чтобы эту дорогу продлить до «Азота» полностью, чтобы обеспечить комфортную возможность добраться до работы и уехать с работы. Игуменья Гавриила: они с криками, что я такая негодница, преступница, готовы были меня четвертовать. Подробнее здесь. Юлия Артюх:

Этот мост – не специально построенный автомобильный, а он...

Владимир Дешко, заместитель председателя Гродненского облисполкома:

Реконструкция железнодорожного одноколейного, который был 4,5 метра со всеми габаритами по ширине, а мы сделали 30,5 метров. Части опоры, фундаменты, которые находятся в фундаменте этого моста, вошли в конструкцию автомобильного моста с некоторым расширением и усилением. Владимир Караник: «Со мной здороваются очень часто. Меня привыкли здесь и в магазинах видеть, и на улице». Подробнее здесь. Юлия Артюх:

Где-то еще такие решения реконструкции, перепланировки мостов были?