Алексей Авдонин: под видом беженцев на территорию Беларуси могут прийти вооружённые люди с совершенно иными целями

Новости Беларуси. Тему совместных учений Беларуси и России, а также ситуацию на границе с Литвой обсудим с гостем в студии программы «Неделя», политологом Алексеем Авдониными. Евгений Поболовец, СТВ:

По поводу предстоящих учений я для себя отметил два момента. Первое – это самые масштабные учения за последнее время. И второе – они не несут угрозы Европе и соседним странам. Это заявление нашего Министерства обороны. С вашей точки зрения, как нам, простым белорусам, следует понимать эти учения? Для чего и для кого мы их проводим?

Алексей Авдонин, политолог:

В первую очередь учения – это тот формат, который позволяет обеспечить повышение уровня подготовки наших Вооруженных Сил и отдельных подразделений, подготовки не только для отражения той или иной угрозы, реагирования на те или и иные ситуации, но в том числе вопросы, связанные со взаимодействием с нашими союзными подразделениями в рамках Союзного государства, то есть с Российской Федерацией. И, конечно же, мы четко должны понимать и осознавать, что в условиях, когда в нашем Восточно-Европейском регионе нагнетается ситуация, притом нагнетается искусственно, и в информационном формате, и в политическом, и в военном, проведение учений носит несколько целей. Однозначно мы уже определились, что цель – это повышение уровня подготовки наших Вооруженных Сил и других подразделений. Другой формат, который в том числе следует учитывать, – это некий информационный сигнал для наших оппонентов, что мы готовы к отражению любой агрессии, любой провокации на территории Республики Беларусь и не допустим того, чтобы в нашем регионе возникла новая горячая точка. Евгений Поболовец:

То есть если вы там что-то задумали, имейте в виду, мы готовы дать ответ. Алексей Авдонин:

Мы очень четко видим, что на границах Союзного государства… Не надо брать исключительно Республику Беларусь. Именно брать Союзное государство, то есть и на сопредельных территориях Российской Федерации.

Евгений Поболовец:

И Калининградская область. Алексей Авдонин:

Да. И ведется очень интенсивная подготовка стран НАТО к проведению какой-то – мы сейчас не можем четко сказать – операции. И об этом в первую очередь свидетельствует подготовка различной инфраструктуры. Когда командование НАТО инвестирует достаточно большие средства в то, чтобы создавать различные базы хранения, базы тылового обеспечения, железнодорожные пути, базы перегрузки, аэродромы – все это свидетельствует о том, что страны НАТО готовятся к переброске значительного количества контингента на территорию сопредельных стран с Республикой Беларусь и Российской Федерацией. И, конечно же, если брать по интенсивности тех расходов, то мы видим, что уже начиная с 2015 года резко увеличились расходы на инфраструктуру, на закупку различного вооружения военной техники. И это, естественно, является косвенными свидетельствами, что наш регион обладает достаточно повышенным интересом. И, конечно же, мы не можем смотреть на это спокойно. Мы должны адекватно реагировать. И формат этих учений как раз оборонительный, он не наступательный. А формат тех учений, которые организуют страны НАТО, – это наступательный формат, то есть это захват территорий. У нас, наоборот, защита территорий либо реагирование на те или иные провокации. Евгений Поболовец:

Изучая программы предыдущих учений союзников, я не припомню, чтобы так явно звучала одна фраза. Я ее сейчас процитирую по словам начальника Генштаба: «Сменить политическое руководство в Республике Полесье и присоединить ее западные области к Нярис». Это легенда учений. Намек более чем понятный. У меня вопрос другой. Вот год назад такая попытка явно была, но мы учения проводим сейчас, в 2021-м. Мы готовим сани летом? То есть действительно есть основания предполагать, что может повториться такая ситуация?

Алексей Авдонин:

Страны НАТО имеют определенные шаблонные планы, то есть действуют по шаблону. И вот современный шаблон – это как раз формирование этих анклавов, зон, ради которых или во имя которых будет нарастать напряженность и проводить к тому, что за эту территорию, небольшую, локальную, будут сражаться основные центры силы. Поэтому здесь формат современной войны не означает тотального захвата территории страны, он может означать, к примеру, проведение каких-то провокационных диверсий на территории того или иного района. Разрушение государства идет изнутри, то есть создаются некие локальные диверсионные группы, которые заходят на тот или иной регион и объявляют себя местной властью, фактически тем самым принуждая государства отвечать на такие вызовы. Мы это видели и на примере того, как разрушалась Югославия, Сербия. И, конечно, мы ни в коем случае не должны допустить реализации таких сценариев у нас, на территории Республики Беларусь. Поэтому сами учения, легенды учений как раз и отрабатывают этот элемент, отрабатывают все аспекты того, как не допустить эскалации ситуации, развития обстановки по чужому сценарию. Мы должны управлять, мы должны держать инициативу и понимать, на каком этапе, осознавать все уровни рисков, угроз и быстро на них реагировать. Евгений Поболовец:

Ситуация на границе с Литвой разве не из этой оперы?