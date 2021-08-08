Юрий Караев: «Мы не можем жить безмятежно и ни о чём не париться. Но у нас у самих всё хорошо»

Новости Беларуси. Гродно – это общеизвестный факт – экономически образцовый регион. По итогам пятилетки показатели промышленного производства увеличились на 13 %, сельского хозяйства – на 14 %, а валовой региональный продукт вырос на 5 %, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Но с севера – Литва, с запада – Польша. Насколько это надежные и добра желающие нам соседи, мы убедились в августе 2020-го. Определенные силы давили на слабые места в экономике региона. Таковые нетрудно найти на любой территории любого государства. Пришлось принимать важные кадровые решения, потому и новый губернатор, и новый помощник Президента, а с недавнего времени еще и новый уполномоченный. Это не к вопросу, что предыдущие не справились или не туда держали путь. Нужен был взгляд со стороны на события внутри региона. Взгляд опытных управленцев и специалистов в сфере безопасности. Безопасности западного рубежа, а значит, и всей страны. Юлия Артюх съездила в Гродно и поговорила с главными действующими лицами этих перестановок.

– Я в «10» попала, вы представляете?

– Не представляю. Невероятная.

– Нет! Юлия Артюх, СТВ:

После жаркого времени в Минске вы были назначены инспектором, помощником Президента по Гродненской области и переместились не в менее горячий регион.

Юрий Караев, помощник Президента – инспектор по Гродненской области:

В менее горячий. Юлия Артюх:

Расскажите на контрасте с Минском, что происходило здесь и какова сейчас обстановка и настроение людей. «Давайте не бояться этого главного карателя, будем смело собираться во дворах» Юрий Караев:

В первое воскресенье появилось такое: о, приехал главный каратель, давайте, невероятные гродненцы (это они так друг к другу обращаются, это немногочисленное меньшинство), на его дороге, где его поселили, нарисуем на деревьях бело-красно-белых флагов. Помню, на второе воскресенье пишут: давайте не бояться этого главного карателя, будем смело собираться во дворах, при появлении ОМОНа смело разбегаемся. Эмоции были и здесь, но, в отличие от Минска, агрессии здесь было намного меньше. Когда пена с мозгов у некоторых схлынула, кто-то одумался, кто-то, может быть, пересмотрел свои взгляды, я не берусь за это говорить, но по поведению видно так. А кто-то просто нас боится, понял, что им не победить, что они ничего с нами не сделали на улице. В то же время методичная постоянная работа главного управления по борьбе с оргпреступностью, других подразделений органов внутренних дел и госбезопасности позволила находить всех тех, кто, начиная с 9 августа и после, вел себя крайне неразумно или преступно. Игуменья Гавриила: они с криками, что я такая негодница, преступница, готовы были меня четвертовать. Подробнее здесь. Юлия Артюх:

Скажите, не боитесь ходить по улицам?

Юрий Караев:

Да вы что? Мы в своей стране, как говорил один мой заместитель в Министерстве внутренних дел. Кого нам бояться? Это спокойнейшая страна. Это самая безопасная страна в мире, я уверен в этом. Даже вот недавно были инвесторы из другой страны, в первый раз в Беларуси, ходили по нашим улицам, в частности, по Советской, и спрашивают у нашего сопровождающего: «А что, молодые такие девчонки после 21 часа ходят без сопровождения?» Им, смеясь, отвечают: «И после 23 без сопровождения, и в любое время». Они в таком, довольно, скажем так, вольном виде. Где-то бы сказали, что, может быть, провоцирующем, тем не менее могут спокойно ходить без всякого там сопровождения, без охраны, даже без мужчин. И не будет видно на улице людей в форме, милиции, полиции. И все равно у нас тихо, спокойно. Зампредседателя Гродненского облисполкома про новый мост: «Нет таких аналогов в мире». Читайте здесь. Юлия Артюх:

Опыт вашей службы помогает в нынешней вашей работе? «Везде одни и те же принципы управления. Везде люди, которые должны работать, и их надо организовать» Юрий Караев:

Конечно, помогает. Не в том, что я знаю тактику боя общевойсковых подразделений, а в том, что я руководил коллективами. Военными или милицейскими – не важно, везде одни и те же принципы управления. Везде люди, которые должны работать, и их надо организовать на эту работу. Наверное, мне известна психология исполнителей и психология руководителей. Как одни хотят сделать рациональнее и поменьше, как другие хотят заставить их сделать побольше.