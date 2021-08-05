«В 19:00 уже начались выкрики». Произошедшее 9 августа – эмоции или спланированная акция?

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон. Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020». Учителя, врачи, молодые специалисты, члены избиркомов – соотечественники в одночасье для разъяренной толпы стали врагами. Это крайне негативные эмоции или все же – четко спланированная спецоперация?

Михаил Бедункевич, заместитель начальника ГУБОПиК МВД Беларуси:

Люди, выходящие на улицы, – это результат комплексной работы, в том числе и спецслужб зарубежных государств, которые стоят за формированием этой протестной массы с целью поднять нейтрально настроенных жителей Беларуси, чтобы достигли целей те лица, которые сидят (стратеги) и думают, как это все завести, чтобы завладеть страной. Голоса еще не подсчитаны, но как под копирку по всей стране звучит – выборы сфальсифицированы.

Наталья Воронова, член Центральной районной комиссии Минска по выборам Президента Республики Беларусь:

Еще даже не было произведено полного подсчета, не было результата, а люди на улицах, так называемые мирные протесты, уже начали собираться. И стали они собираться около восьми вечера.

Юрий Караев, министр МВД Беларуси (11.06.2019 – 29.10.2020):

Они заранее спланировали эту драку, смуту, бучу и недовольство выборами вообще.

Владимир Максимчик, начальник Барановичского ГОВД:

Стали поступать звонки в дежурную часть, что скопление граждан на улице Комсомольской, в центре города, которые ведут себя неадекватно.