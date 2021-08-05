Говорил, что снимает закаты. Зачем мужчине понадобился квадрокоптер 9 августа у стелы?

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020» .

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

С таким настроением точно не идут на выборы. Еще днем на улицы столицы и областных городов крупных райцентров выходят люди определенной манеры поведения: футбольные фанаты, агрессивная молодежь.

Алексей Чернявский, старший участковый инспектор милиции ООПП Центрального РУВД Минска:

Доставили гражданина подозрительного, у которого был с собой квадрокоптер – аккуратненький, новый такой, красиво сложенный в специальную коробочку. Задержали его где-то в 17 часов. Я у него спрашиваю: а зачем вам, молодой человек, квадрокоптер и что вы делали с ним возле стелы «Минск – город герой»? Он говорит, что занимается тем, что снимает закаты. Но какой закат 9 августа в 17:00?