«Их организовали и вывели». Кто был в толпе протестующих в ночь после выборов?

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020» .

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

Екатерина Есеева, жительница Минска, очевидец событий: Трезвых там людей не наблюдалось. Молодежь воспринимала это как некую тусовку.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Ранее судимые, пьяницы, опустившиеся люди, наркоманы. Те, которых нормальное общество отторгает, их не поддерживают. Здесь у них появился реальный шанс, им дали немножко денег, кому-то налили водки. Их организовали и вывели.