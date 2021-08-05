«Их организовали и вывели». Кто был в толпе протестующих в ночь после выборов?

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
Молниеносный захват Беларуси начинают раскручивать словно спинер в чужих руках. Нужен новый повод.
Екатерина Есеева, жительница Минска, очевидец событий:
Трезвых там людей не наблюдалось. Молодежь воспринимала это как некую тусовку.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Ранее судимые, пьяницы, опустившиеся люди, наркоманы. Те, которых нормальное общество отторгает, их не поддерживают. Здесь у них появился реальный шанс, им дали немножко денег, кому-то налили водки. Их организовали и вывели.
«Это технологии, повальная информатизация». Наталья Эйсмонт о том, к чему не были готовы в августе 2020-го (подробности здесь).