«Это технологии, повальная информатизация». Наталья Эйсмонт о том, к чему не были готовы в августе 2020-го

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.
Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020».
До начала уличного мятежа остаются считаные часы. На улицах столицы уже тревожно. Самая сложная электоральная кампания за всю суверенную историю Беларуси подходит к концу. Можно выдохнуть?
Владимир Максимчик, начальник Барановичского ГОВД:
Ни автозаков в центре города не выставляли, ни каких-то дополнительных мобильных групп. Все происходило, как обычные выборы.
Дмитрий Коровяковский, начальник Пинского ГОВД:
Хороший вечер. Праздничное настроение.
Еще днем 9 августа деструктивные Telegram-каналы объявили: белорусские выборы – фикция. Эту мантру подхватили адепты деструктивных мессенджеров.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Сколько раз Президент с экрана телевизора, встречаясь с активом в областях, на самых разных встречах говорил о том, что и в покое нас не оставят, и о том, что будет «очень интересно». Все понимали, что будет непросто. Конечно, есть и новые элементы, с которыми мы тогда столкнулись и которые недооценивали, не учитывали на ранней стадии. Это технологии, повальная информатизация, тот самый жуткий эмоциональный фон.
«В 19:00 уже начались выкрики». Произошедшее 9 августа – эмоции или спланированная акция? Здесь подробнее.