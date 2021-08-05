«Это технологии, повальная информатизация». Наталья Эйсмонт о том, к чему не были готовы в августе 2020-го

Кто заказал нашу страну, зачем и сколько денег на это было потрачено? Документальный фильм «2020» .

От пандемии до Окрестина – проект, на создание которого ушел целый год. Откровения участников с обеих сторон.

До начала уличного мятежа остаются считаные часы. На улицах столицы уже тревожно. Самая сложная электоральная кампания за всю суверенную историю Беларуси подходит к концу. Можно выдохнуть?

Владимир Максимчик, начальник Барановичского ГОВД: Ни автозаков в центре города не выставляли, ни каких-то дополнительных мобильных групп. Все происходило, как обычные выборы.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Сколько раз Президент с экрана телевизора, встречаясь с активом в областях, на самых разных встречах говорил о том, что и в покое нас не оставят, и о том, что будет «очень интересно». Все понимали, что будет непросто. Конечно, есть и новые элементы, с которыми мы тогда столкнулись и которые недооценивали, не учитывали на ранней стадии. Это технологии, повальная информатизация, тот самый жуткий эмоциональный фон.