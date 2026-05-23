В 120-й отдельной гвардейской механизированной бригаде военную присягу приняли около 350 человек

В Вооруженных Силах Беларуси военную присягу приняли около 10 тысяч новобранцев. Торжественные мероприятия прошли во всех регионах страны. Так, в 120-й отдельной гвардейской механизированной бригаде слова священной клятвы произнесли около 350 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 10 тыс. новобранцев принимают военную присягу в Вооруженных Силах Беларуси.

Достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость своей страны. Произнесенные однажды слова клятвы остаются в памяти навсегда. Разделить этот момент с военнослужащими пришли их родные и близкие.

Анна Климова, мама военнослужащего 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Я считаю, что каждый мужчина должен пройти эту дорогу жизни под названием военная служба. Для меня сегодня радостный день. Я увидела своего ребенка. Очень рада за него.

Евгений Ярцев, командир 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Не просто сегодня были произнесены слова, сегодня была произнесена клятва. Клятва нашим предкам, клятва нашей родине, нашему родному дому, нашим матерям. Поэтому очень значимый день в жизни каждого настоящего мужчины. К новому этапу новобранцы подошли подготовленными. Все они уже прошли курс молодого бойца и готовы с честью защищать страну.

Владимир Авраменко, военнослужащий 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады:

Чувство гордости за то, что принял эту обязанность, этот долг, честь эту. И в общем, все хорошо.