«Мы никого не должны бояться». О чем Лукашенко предупредил новобранцев на присяге в Печах?

Мир и жизнь людей – самое ценное, что есть у белорусов. И какой бы ни была сложной и даже опасной обстановка у наших границ, задача одна – сохранить мирное небо над Беларусью. Об этом заявил Президент. Главнокомандующий принял участие в церемонии приведения к военной присяге на территории 72-го объединенного учебного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слова клятвы на верность Родине здесь произнесли около 2,5 тысяч военнослужащих нового пополнения и около 160 резервистов. Александр Лукашенко обратился к молодым людям, для которых сегодняшний день точно станет знаковым в жизни. Новобранцев ждет не простой период, но вкусив солдатского хлеба, вчерашние школьники и студенты станут крепче и мужественнее. Белорусская армия оснащена, технически подготовлена – и это ее неоспоримое преимущество, но мощь и силу определяют люди. Главнокомандующий напомнил: давая клятву стране и народу, каждый дает ее своей семье и дому.

Отдельно глава государства обратился к родителям военнослужащих, поблагодарил за воспитание патриотов и, понимая особенность момента, заверил: военное руководство страны сделает все, чтобы все сыновья вернулись домой здоровыми и возмужавшими. Военачальникам Президент напомнил о своем требовании уйти от излишней муштры, готовить нужных стране и армии специалистов. Главнокомандующий обратился к военнослужащим нового пополнения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще раз благодарю ваших родителей и поздравляю вас с тем, что вы стали настоящими мужиками, защитниками наших семей и нашей родины. Поздравляю вас. Дорогие родители, да не переживайте вы за нас, мужиков. Все будет нормально. Я посмотрел на этих прекрасных детишек, которые только что, уважаемые мужики, перед нами выступали. Ну кто их защитит, если не мы, если это нужно будет.

И второе. К вам обращаюсь. Армия – это не шутка, это не санаторий, это не отдых. Техника всегда требует осторожности и внимательности. Это не значит, что где-то на учениях, на поле боя мы будем бояться кого-то. Наоборот, мы никого не должны бояться, пусть боятся нас, но мы будем всегда живы, здоровы и без травм, если мы будем аккуратны, внимательны и осторожны. Помните, что вас ждут ваши родители, отец, мать и, уверен, всех вас ваши любимые.

Я желаю, чтобы вы вернулись достойными и смелыми. И знайте, вот у меня за спиной все военачальники нашей страны. В армии не должно быть никакой муштры. Мы должны подготовить ребят физически крепкими, чтобы они пришли настоящими мужиками на гражданку, как у нас принято говорить, и чтобы они освоили это сложное оружие, которое есть в нашей армии. Итак, родителям спасибо, не переживайте, будем делать все, чтобы они были мужиками вдвойне, как вы их сегодня видите. А вам желаю смелости, бодрости и чтобы вы стали в конце службы мудрыми мужиками. Счастья и успехов вам. Спасибо.

Глава государства во время мероприятия заслушал доклад о проведении призыва в Вооруженных Силах весной 2026 года, а также о подготовке специалистов в 72-м объединенном учебном центре.