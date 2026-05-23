Колыбель писателей и поэтов. Рассказываем про краеведческий музей в Узде

Познаем Беларусь и дарим билет в Узденский районный историко-краеведческий музей. Этот живописный край – колыбель писателей и поэтов. Творческая атмосфера витает в зале «Гордость и Слава». Здесь так и хочется при свете лампы сочинить пару лирических строчек.
В галерее талантов сияет имя Кондрата Крапивы – яркого поэта, драматурга и сатирика. Его жгучие басни, пьесы и комедии будут актуальны всегда. Родился легендарный Кондрат Кондратович в деревне Низок. В музее бережно хранят личные вещи гения и открывают его разные грани. Так, его «Пякучка-крапіва» внесла значительный вклад в общую Победу.
Анжелика Виноград, старший научный сотрудник Узденского районного историко-краеведческого музея:
Это, конечно, его деятельность в роли редактора газеты «Раздавім фашысцкую гадзіну». Сильно жгут, бьют именно словом врага его строки. Настолько пронзительные, настолько мощные литературные сравнения, эпитеты поражали своим масштабом. И поэтому эта газета имела огромное значение в роли пропаганды, как дать толчок наступлению Красной армии.
Еще один знаменитый уроженец деревни Низок – поэт Павлюк Трус. Его окрестили белорусским Есениным не только за курчавые волосы и пронзительный взгляд, но и за схожую лирику о Родине.
Спойлер – всем путешественникам нужно загадать новые точки на карте возле этого чемоданчика. Этому сундучку уже больше века. Его сделал отец поэта. С ним Павлюк Трус прошел всю Беларусь, просвещая и вдохновляя своих земляков.
Подробнее в видео.