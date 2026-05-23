Около 10 тыс. новобранцев принимают военную присягу в Вооруженных Силах Беларуси

В Беларуси военную присягу принимают около 10 тысяч новобранцев. Торжественные мероприятия проходят во всех регионах страны. Так, в 120-й отдельной гвардейской механизированной бригаде в церемонии приведения к военной присяге участвуют более 350 новобранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня, 23 мая, под боевыми знаменами по всей республике священную клятву произнесли около 10 тысяч новобранцев. Военная присяга – это рубеж между юношеством и по-настоящему взрослой жизнью. Разделить этот момент с военнослужащими пришли их родные и близкие.

Достойно исполнять воинский долг, мужественно и самоотверженно защищать независимость своей страны. Произнесенные однажды слова присяги остаются в памяти навсегда. В 120-й отдельной гвардейской механизированной бригаде священную клятву произнесли свыше 350 молодых людей.

Ждали, конечно. Мы три недели не видели нашего мальчика. Нам ужасно хотелось бы посмотреть, как он выглядит в форме, как это все будет происходить. Хотя я, конечно, 20 лет назад уже была на присяге своего сына, и теперь интересно сравнить.

Вот в армии послужит – приходит совсем другой человек. А надо служить обязательно.

Чувство гордости за внука, что такого хорошего, красивого вырастила, достойного. Вот. Я очень рада за него. И рада, что он тут служит. Это войска хорошие.

Ситуация в мире и, в частности, у наших рубежей остается напряженной. Тем не менее мир, стабильность и безопасность Беларуси надежно защищены. Армия хорошо обучена, оснащена современной техникой и оружием и готова с честью ответить на любой вызов.