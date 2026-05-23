Лукашенко: мощь и силу армии определяют преданные родной стране военнослужащие

Мир и жизнь людей – самое ценное, что есть у белорусов. И какой бы ни была сложной и даже опасной обстановка у наших границ, задача одна – сохранить мирное небо над Беларусью. Об этом заявил Президент. Главнокомандующий принял участие в церемонии приведения к военной присяге на территории 72-го объединенного учебного центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Слова клятвы на верность Родине здесь произнесли около 2,5 тысяч военнослужащих нового пополнения и около 160 резервистов. Александр Лукашенко обратился к молодым людям, для которых сегодняшний день точно станет знаковым в жизни. Новобранцев ждет не простой период, но вкусив солдатского хлеба, вчерашние школьники и студенты станут крепче и мужественнее. Белорусская армия оснащена, технически подготовлена – и это ее неоспоримое преимущество, но мощь и силу определяют люди. Главнокомандующий напомнил: давая клятву стране и народу, каждый дает ее своей семье и дому.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Военная присяга – это не просто высокие слова, ритуал или дань традиции, а по-настоящему взрослый и ответственный шаг. И не только в вашей жизни. Важно понимать, что давая священную клятву стране и народу, вы даете ее своему дому, своей семье. Вы клянетесь беспрекословно исполнять приказы командиров, строго соблюдать воинские уставы, беречь независимость и территориальную целостность, конституционный строй Республики Беларусь. С этой минуты ваша совесть и закон предъявляют к вам высочайшие требования. Звание военнослужащего обязывает быть стойким, отважным, верным долгу и своей стране.

Современное оружие и техника – неоспоримое преимущество любой армии. Но ее мощь и силу определяют люди, преданные родной стране военнослужащие, которые в едином строю стоят на страже мира и безопасности нашего Отечества. Солдатский труд тяжелый и под силу только настоящим мужчинам – крепким телом и духом. Вам будет непросто. Но я убежден – плечу к плечу со своими боевыми товарищами под руководством опытных командиров каждый из вас достойно преодолеет этот путь.