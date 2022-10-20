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Пожилых минчан обучают компьютерной грамотности. Вот где можно записаться на курсы

20 октября 2022 15:16
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В стенах Территориального центра социального обслуживания населения Советского района каждый найдет занятие по душе. Ежегодно отделение дневного пребывания для пожилых посещают более 700 человек. Хореография, вокал, фитнес для ума и даже кружок компьютерной грамотности – вот оно, активное долголетие во всей красе. 

Пожилых минчан обучают компьютерной грамотности. Вот где можно записаться на курсы -1

Светалана Привалова, директор Территориального центра социального обслуживания населения Советского района:
В наш век информационно сложный нельзя не знать компьютер. Но пожилым людям очень тяжело научиться работать на смартфоне. Наш квалифицированный специалист может оказать помощь в изучении смартфона, компьютера и ноутбука. 

Пожилых минчан обучают компьютерной грамотности. Вот где можно записаться на курсы -4

Юрий Краснов, преподаватель кружка по компьютерной грамотности:
Смотрим, листаем меню наше, находим строчку введите запрос. Четыре группы у меня, несколько месяцев мы учимся, идем с нуля, рассматриваем настройки, рабочие столы, кнопочки всякие, а потом уже интернет. 

В программу учебного курса включены и лекции о киберпреступлениях. Уметь защищать себя и родных от атаки мошенников – бесценный навык.

Юрий Краснов:
Я рассказываю о том, как устроена в целом поисковая система. Вопросы, связанные с интернет-банкингом, как отвечать на звонки, не отвечать на звонки, почему могут вообще мошенники пользоваться социальной инженерией, тоже об этом рассказываем. 

Пожилых минчан обучают компьютерной грамотности. Вот где можно записаться на курсы -7

Быть с высокими технологиями на ты – задачка не из легких. Но под чутким руководством опытного педагога со стажем в руках любого новомодный гаджет превратится в открытую книгу. 

Юрий Краснов:
Не надо бояться, потому что опытный преподаватель всегда уделяет внимание каждому. Надо приходить заниматься, тем более в групповом формате не надо забывать, что мои наиболее продвинутые ученики помогают менее продвинутым, вот что важно, легче психологически, когда атмосфера поддерживающая, комфортная.

Результат на лицо.

Пожилых минчан обучают компьютерной грамотности. Вот где можно записаться на курсы -10

Виталий Булыго:
В интернете самому, не владея интернетом, не понимая, очень тяжело. Узнал, что есть такие курсы и пришел. Прогресс не стоит на месте, хотелось догнать то, что упустил. Научился скачивать музыку и очень быстро ее с компьютера сохранять на те же флешки.

# Государственная социальная политика # общество # Светалана Привалова # Юрий Краснов # Виталий Булыго # Вероника Макаревич # Фотофакт

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