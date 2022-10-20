Пожилых минчан обучают компьютерной грамотности. Вот где можно записаться на курсы
В стенах Территориального центра социального обслуживания населения Советского района каждый найдет занятие по душе. Ежегодно отделение дневного пребывания для пожилых посещают более 700 человек. Хореография, вокал, фитнес для ума и даже кружок компьютерной грамотности – вот оно, активное долголетие во всей красе.
Светалана Привалова, директор Территориального центра социального обслуживания населения Советского района:
В наш век информационно сложный нельзя не знать компьютер. Но пожилым людям очень тяжело научиться работать на смартфоне. Наш квалифицированный специалист может оказать помощь в изучении смартфона, компьютера и ноутбука.
Юрий Краснов, преподаватель кружка по компьютерной грамотности:
Смотрим, листаем меню наше, находим строчку введите запрос. Четыре группы у меня, несколько месяцев мы учимся, идем с нуля, рассматриваем настройки, рабочие столы, кнопочки всякие, а потом уже интернет.
В программу учебного курса включены и лекции о киберпреступлениях. Уметь защищать себя и родных от атаки мошенников – бесценный навык.
Юрий Краснов:
Я рассказываю о том, как устроена в целом поисковая система. Вопросы, связанные с интернет-банкингом, как отвечать на звонки, не отвечать на звонки, почему могут вообще мошенники пользоваться социальной инженерией, тоже об этом рассказываем.
Быть с высокими технологиями на ты – задачка не из легких. Но под чутким руководством опытного педагога со стажем в руках любого новомодный гаджет превратится в открытую книгу.
Юрий Краснов:
Не надо бояться, потому что опытный преподаватель всегда уделяет внимание каждому. Надо приходить заниматься, тем более в групповом формате не надо забывать, что мои наиболее продвинутые ученики помогают менее продвинутым, вот что важно, легче психологически, когда атмосфера поддерживающая, комфортная.
Результат на лицо.
Виталий Булыго:
В интернете самому, не владея интернетом, не понимая, очень тяжело. Узнал, что есть такие курсы и пришел. Прогресс не стоит на месте, хотелось догнать то, что упустил. Научился скачивать музыку и очень быстро ее с компьютера сохранять на те же флешки.