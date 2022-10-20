Спела на сцене Кремля. Поговорили с победительницей телепроекта «Большая сцена»

Новости Беларуси. 13-летняя певица из Минска Арина Войтенко спела на большой сцене в Кремле 9 октября в День работника культуры. Такую возможность она получила благодаря победе на международном телевизионном конкурсе «Большая сцена». Жюри крестило артистку «встроенный автотюн» и удивилось ее диапазону мелизматики. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь поговорили с Ариной Войтенко, победительницей международного телепроекта «Большая сцена». Алена Ланская, ведущая:

Я была членом жюри этого международного конкурса. Это действительно так, у нас были все 10 по Арине, но у нас были сомнения. Она настолько точно исполнила тембрально чистоту, что мы подумали, а не пользуется ли она какими-то искусственными средствами. Арина, расскажи, пользовалась ты или нет? О телепроекте «Большая сцена»

Арина Войтенко (IRIS), победитель международного телепроекта «Большая сцена»:

Я хочу рассказать в принципе об этом конкурсе. Я узнала об этом конкурсе в самый последний день приема заявок. Моя педагог спросила, не хочу ли я попробовать. Я согласилась. На следующей неделе я уже узнала, что мою заявку приняли и что мы поедем в Москву. Начали готовиться, репетировать песни. Мне ставил хореографию главный постановщик в Беларуси Роман Ковалев. Когда мы должны были уезжать, я очень сильно заболела, у меня заболело горло. Немного волновалась, справлюсь ли я с песней. В среду, во второй день полуфинала, я пела песню на русском языке, я была очень рада, что прошла в финал, среди 20 финалистов я пела песню на английском, про которую мне и сказали, что у меня встроенный автотюн. Юрий Царев, ведущий:

А как ты выбрала эти песни? Сама или кто-то помог? Арина Войтенко:

Русскую песню я выбрала сама, потому что она мне очень нравилась. А английскую пеню – я люблю иногда импровизировать, джазовые, немного мелодичные или веселые. Алена Ланская:

Расскажи о своих впечатлениях, тебе понравился этот конкурс? Арина Войтенко:

Очень понравился.

Алена Ланская:

Как ты оцениваешь своих конкурентов? Арина Войтенко:

Были очень сильные конкуренты, поэтому я немного волновалась, потому что думала, что, может, меня и не выберут. И состав жюри был очень большой. Алена Ланская:

В жюри были профессионалы своего дела, было более 1 000 заявок на этот конкурс. Так как я была все четыре дня, было три дня прослушивания и финал, то это огромное количество часов прослушивания. Сложно ли совмещать учебу и вокал? Юрий Царев:

Поражаюсь работоспособностью членов жюри. И работоспособностью этого ребенка, потому что выйти в таком состоянии, ты говоришь, что болело горло, вышла, спела и победила. И еще этот встроенный автотюн, когда ты спела идеально. Как жизнь артиста, в любом состоянии на сцену. Как все успеваешь? Ты же школьница еще. Учишься в школе, вокал, хореография, где время брать?

Арина Войтенко:

Учеба и вокал – это очень тяжело, потому что тут и отметки, и домашние задания, и уроки. А из-за того, что я пропускаю много, мне надо наработать на одной неделе много отметок, чтобы на следующей я уже уехала. Даже сейчас после этих съемок я сразу поеду в школу писать контрольную. Алена Ланская:

Отрабатывать их? Арина Войтенко:

Да, отрабатывать. И вчера контрольные писала. Поэтому немного тяжело связывать все, но если я куда-то еду, то могу делать уроки в дороге, дистанционно. Какие творческие планы после победы в конкурсе? Алена Ланская:

Какие планы дальше после победы?