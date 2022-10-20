Спела на сцене Кремля. Поговорили с победительницей телепроекта «Большая сцена»
Новости Беларуси. 13-летняя певица из Минска Арина Войтенко спела на большой сцене в Кремле 9 октября в День работника культуры. Такую возможность она получила благодаря победе на международном телевизионном конкурсе «Большая сцена». Жюри крестило артистку «встроенный автотюн» и удивилось ее диапазону мелизматики. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь поговорили с Ариной Войтенко, победительницей международного телепроекта «Большая сцена».
Алена Ланская, ведущая:
Я была членом жюри этого международного конкурса. Это действительно так, у нас были все 10 по Арине, но у нас были сомнения. Она настолько точно исполнила тембрально чистоту, что мы подумали, а не пользуется ли она какими-то искусственными средствами. Арина, расскажи, пользовалась ты или нет?
О телепроекте «Большая сцена»
Арина Войтенко (IRIS), победитель международного телепроекта «Большая сцена»:
Я хочу рассказать в принципе об этом конкурсе. Я узнала об этом конкурсе в самый последний день приема заявок. Моя педагог спросила, не хочу ли я попробовать. Я согласилась. На следующей неделе я уже узнала, что мою заявку приняли и что мы поедем в Москву. Начали готовиться, репетировать песни. Мне ставил хореографию главный постановщик в Беларуси Роман Ковалев. Когда мы должны были уезжать, я очень сильно заболела, у меня заболело горло. Немного волновалась, справлюсь ли я с песней. В среду, во второй день полуфинала, я пела песню на русском языке, я была очень рада, что прошла в финал, среди 20 финалистов я пела песню на английском, про которую мне и сказали, что у меня встроенный автотюн.
Юрий Царев, ведущий:
А как ты выбрала эти песни? Сама или кто-то помог?
Арина Войтенко:
Русскую песню я выбрала сама, потому что она мне очень нравилась. А английскую пеню – я люблю иногда импровизировать, джазовые, немного мелодичные или веселые.
Алена Ланская:
Расскажи о своих впечатлениях, тебе понравился этот конкурс?
Арина Войтенко:
Очень понравился.
Алена Ланская:
Как ты оцениваешь своих конкурентов?
Арина Войтенко:
Были очень сильные конкуренты, поэтому я немного волновалась, потому что думала, что, может, меня и не выберут. И состав жюри был очень большой.
Алена Ланская:
В жюри были профессионалы своего дела, было более 1 000 заявок на этот конкурс. Так как я была все четыре дня, было три дня прослушивания и финал, то это огромное количество часов прослушивания.
Сложно ли совмещать учебу и вокал?
Юрий Царев:
Поражаюсь работоспособностью членов жюри. И работоспособностью этого ребенка, потому что выйти в таком состоянии, ты говоришь, что болело горло, вышла, спела и победила. И еще этот встроенный автотюн, когда ты спела идеально. Как жизнь артиста, в любом состоянии на сцену. Как все успеваешь? Ты же школьница еще. Учишься в школе, вокал, хореография, где время брать?
Арина Войтенко:
Учеба и вокал – это очень тяжело, потому что тут и отметки, и домашние задания, и уроки. А из-за того, что я пропускаю много, мне надо наработать на одной неделе много отметок, чтобы на следующей я уже уехала. Даже сейчас после этих съемок я сразу поеду в школу писать контрольную.
Алена Ланская:
Отрабатывать их?
Арина Войтенко:
Да, отрабатывать. И вчера контрольные писала. Поэтому немного тяжело связывать все, но если я куда-то еду, то могу делать уроки в дороге, дистанционно.
Какие творческие планы после победы в конкурсе?
Алена Ланская:
Какие планы дальше после победы?
Арина Войтенко:
Сначала мне надо хорошо вылечиться. Я еще думаю податься на «Славянский базар», еще раз попробовать себя. Пока что по съемкам, всякие конкурсы, сольная песня своя. Уже авторская есть одна, она недавно вышла. Эта песня о том, что живое, реальное общение людей всегда лучше, чем токсичная, заманчивая переписка в соцсетях среди подростков. Потому что то, что люди делают в реальности, всегда это показывают. Три вещи, которые описывают эту песню – это время, слово и возможность. То есть не теряй времени, выбирай слова и иди только вперед.