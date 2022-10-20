«Чтобы семьи в Беларуси жили счастливо». Родительским опытом поделились врачи, спортсмены и общественные деятели

Новости Беларуси. Тематическое мероприятие прошло в Соборном доме Свято-Духова кафедрального собора, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Своим опытом родительства поделились врачи, спортсмены, общественные деятели, представители силовых структур. Профессии разные, но их объединяет одно – любовь к своим детям. Кстати, сыновья и дочери были рядом с родителями за круглым столом. Получилась теплая семейная встреча.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Только семья как ячейка общества является таким серьезным фундаментом нашего государства. А государство это ценит и делает все для того, чтобы семьи в Беларуси жили счастливо в любви и заботе.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Наверное, неправильно сегодня приглашать даже одного отца. Все-таки и папа, и мама – это семья, а счастье в детях.

Андрей Бородич, заведующий отделением 20-й городской поликлиники:

Это ответственный шаг – забота о детях, наблюдать их становление, приходить после двух работ и делать с ними уроки. На все должно хватать сил.