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«Чтобы семьи в Беларуси жили счастливо». Родительским опытом поделились врачи, спортсмены и общественные деятели

20 октября 2022 16:07
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Новости Беларуси. Тематическое мероприятие прошло в Соборном доме Свято-Духова кафедрального собора, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Чтобы семьи в Беларуси жили счастливо». Родительским опытом поделились врачи, спортсмены и общественные деятели-1

Своим опытом родительства поделились врачи, спортсмены, общественные деятели, представители силовых структур. Профессии разные, но их объединяет одно – любовь к своим детям. Кстати, сыновья и дочери были рядом с родителями за круглым столом. Получилась теплая семейная встреча.

«Чтобы семьи в Беларуси жили счастливо». Родительским опытом поделились врачи, спортсмены и общественные деятели-4

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Только семья как ячейка общества является таким серьезным фундаментом нашего государства. А государство это ценит и делает все для того, чтобы семьи в Беларуси жили счастливо в любви и заботе.

«Чтобы семьи в Беларуси жили счастливо». Родительским опытом поделились врачи, спортсмены и общественные деятели-7

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Наверное, неправильно сегодня приглашать даже одного отца. Все-таки и папа, и мама это семья, а счастье в детях.

«Чтобы семьи в Беларуси жили счастливо». Родительским опытом поделились врачи, спортсмены и общественные деятели-10

Андрей Бородич, заведующий отделением 20-й городской поликлиники:
Это ответственный шаг забота о детях, наблюдать их становление, приходить после двух работ и делать с ними уроки. На все должно хватать сил.

«Чтобы семьи в Беларуси жили счастливо». Родительским опытом поделились врачи, спортсмены и общественные деятели-13

Напомним, сейчас в Беларуси проходит Неделя родительской любви. Она организована впервые. Стартовала 14 октября с празднования Дня матери, а завершится 21 октября впервые утвержденным Днем отца.

# Брак и семья # общество # Андрей Бугров # Ольга Чемоданова # Андрей Бородич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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