«Двигаемся по заработной плате». Ирина Костевич о надбавках учителям и господдержке детей

Новости Беларуси. На школьной линейке встретили министра труда и соцзащиты. Ирина Костевич поделилась с нами не только профессиональными знаниями (а мы поговорили о господдержке детей, о повышении зарплат для учителей), но и личными воспоминаниями о школьных годах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Кем хотела стать министр в детстве, на что потратила первые заработанные деньги и как современные дети приобщались к труду на летних каникулах? Наше интервью в учительской.

«Ежегодно каждому ребенку-школьнику в многодетной семье оказывается помощь в размере 30 % бюджета прожиточного минимума» Ольга Коршун, СТВ:

Кем хотели стать, когда учились в школе, министром? Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси:

Нет, министром, конечно же, нет, но, когда училась в школе, у меня была достаточно активная позиция. Училась, отличница, активистка, возглавляла комсомольскую организацию в школе, жизнь у меня бурлила. Кем хотела быть? Учителем русского языка и литературы. Дружила c математикой, в итоге выбрала экономическое направление. Ольга Коршун:

И видите, как у вас. Чтобы быть министром, нужно хорошо говорить и с цифрами дружить. Как у вас все совпало. Ирина Костевич:

И активным быть по жизни. Ольга Коршун:

Какую помощь к 1 сентября получили дети?

Ирина Костевич:

Помощь со стороны государства такая многогранная, многовекторная. Прежде всего это помощь многодетным семьям. Почему многодетным? Потому что понимаем: с рождением каждого ребенка расходы семьи увеличиваются. Поэтому ежегодно каждому ребенку-школьнику в многодетной семье оказывается помощь в размере 30 % бюджета прожиточного минимума. Ольга Коршун:

Не семье? Каждому? Ирина Костевич:

Каждому ребенку. Сегодня это около 100 рублей. Это 210 тысяч таких детей из многодетных семей. Общая сумма помощи – это 21 миллион рублей. Второе направление – это государственная адресная помощь. Я ее называю аварийным выходом из трудной жизненной ситуации. Таких семей у нас около 3 000, в которых воспитывается 8 000 деток-школьников. Общая сумма этой помощи составила 5 миллионов рублей, государство оказало вот такую помощь в сложной жизненной ситуации. Ну и третье направление – это наши социальные партнеры, это наши наниматели, наш бизнес, который выполняет свою социальную функцию, помогает своим работникам, оказывает содействие отправить детей в школу. Таких у нас 35 тысяч работников, которым наниматель оказал содействие по помощи к школе. И четвертое направление – это, конечно, благотворительность, это характеристика нашего общества, и это говорит о том, что мы действительно друг за друга. «Последовательно, пошагово в текущем году мы шли по росту заработной платы»

Ольга Коршун:

Такая хорошая новость настигла педагогов 1 сентября, что зарплаты всем бюджетникам, в том числе и учителям, повышаются. Конкретно если мы говорим про педагогический коллектив, про коллектив детских садов, какую материальную помощь, поддержку к зарплате получат эти категории занятых в экономике людей? В Беларуси повысится базовая ставка, а с ней и зарплаты части работников – здесь подробности. Ирина Костевич:

Вообще, если мы говорим про бюджетную сферу, это 20 % от занятых в экономике. Мы понимаем – вот этот сектор работающих граждан в стране. И масштаб государственных обязательств на этот сектор ежемесячно – это более миллиарда рублей, фонд оплаты труда бюджетного сектора. Это то, что государство гарантирует в виде оплаты труда. Последовательно, пошагово в текущем году мы шли по росту заработной платы. Если в декабре прошлого года финишировали с базовой ставкой 198 рублей, то ноябрь этого года – это уже 212 рублей. То есть в течение 2022 года мы шесть раз повышали базовую ставку. В январе, март, апрель, май, и вот мы приступили к новому, второму этапу повышения базовой ставки. С 1 сентября и с 1 ноября. Почему говорим про базовую ставку? Базовая ставка – это основа заработной платы. От нее зависят все стимулирующие, компенсирующие выплаты. И по факту у нас получается, за этот год базовая ставка выросла на 14 рублей, но прирост 14 рублей даст свой эффект через стимулирующие и компенсирующие выплаты. Это такая экспертная оценка. В средней зарплате это плюс 100 рублей. Вот эти 14 рублей, которые дали этот эффект. В этом году введена новая надбавка – за классное руководство в размере базовой ставки, это такая серьезная доплата для наших учителей. Ну и, конечно же, это наши дошколята. С 1 сентября увеличивается им надбавка, которая составит 20 % от оклада. И помощники воспитателя – это 10 % от оклада. Надбавка где-то максимальная будет более 80 рублей – у воспитателя. И почти 30 рублей – у помощника воспитателя. Поэтому пошагово в текущем году двигались, двигаемся по заработной плате. Как наши дети работали в летний период? Итоги трудового лета

Ольга Коршун:

Как наши дети работали в летний период? Подведите итоги трудового лета. Ирина Костевич:

Первый такой срез – это 78 тысяч ребят в возрасте 14-17 лет, которые действительно работали летом. У нас есть два таких блока: это с поддержкой государства, когда государство финансирует рабочее место, и когда непосредственно наниматель берет и выплачивает заработную плату. Работали и горничными, и официантами, и продавцами, и расфасовщиками. Все очень интересно. В начале нашего интервью вы спросили, помню ли я 1 сентября. Я очень хорошо помню, когда после 9 класса я пошла работать во время летних каникул нянечкой в детский садик, помощником воспитателя, отработав два месяца в летнее время. В садике это была не старшая группа, это была ясельная группа, где деткам было только полтора года, но это было очень важно. Ольга Коршун:

Я не могу спросить тогда. На что потратили свои первые деньги, помните?