Общество – союзник государства. О партийном строительстве и будущем «Белой Руси» рассказал её председатель Олег Романов

Новости Беларуси. Наша партийная система находится в замороженном состоянии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но для чего нужно ее реформировать сейчас, кто должен выбирать главу государства и как создать партию для народа? Об этом и не только мы поговорили с председателем общественного объединения «Белая Русь» Олегом Романовым.

Ольга Коршун, СТВ:

У Президента состоялось совещание накануне по вопросам гражданского общества, развитию партийного строительства в нашей стране. Какой главный посыл вы определили для себя?

Олег Романов, председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Важно, чтобы партии реально выполняли социальные функции, являлись проводником общественных интересов, доводили до государственных органов заботы, нужды, чаяния людей, помогали решать их проблемы. В таком случае их существование будет оправдано. Ольга Коршун:

А наше общество готово к более активному присутствию политических партий? Олег Романов:

Я думаю, что развитие партийной системы в нашей стране будет происходить несколько на вырост, как говорили раньше. К активной партийной работе общество, наверное, не в полной мере еще готово, но и недооценивать его тоже нельзя. Я убеждался лично во время проведения диалоговых площадок, что многих людей интересует партийная жизнь, работа, перспективы формирования новых партий, которые бы отражали интересы всех общественных групп. И не могу сказать, что это острая потребность общества, но она есть. И удовлетворять эту потребность, и работать на упреждение, на то, чтобы через год, два, три, когда это будет реально необходимо, у нас уже были зрелые, перспективные, конкурентные политические партии, поэтому необходимо работать сегодня.

Ольга Коршун:

А как создать ту партию, которая будет именно блюсти чаяния людей? Как говорил Черномырдин, какую бы партию мы ни строили, все равно получится КПСС. Как избежать этого? Или вы согласны с такой трактовкой? Олег Романов:

Это афоризм в стиле Виктора Степановича, он в гротескной форме выразил какую-то тенденцию, но я думаю, что за последние годы, десятилетия появились новые тенденции в общественной жизни, в политическом процессе. Они связаны с тем, что крупные социальные группы более четко осознают свои интересы, хотят эти интересы выразить и представить в политическом пространстве. И поэтому политические партии будут отличаться друг от друга. Не будет вот этой доминирующей партии власти, которая на самом деле все решает, а остальные – для красоты. Я думаю, что партийная система в нашей стране вполне может быть конкурентной и демократичной. Ольга Коршун:

«Белая Русь» как видит свое будущее? Она станет политической партией?

Олег Романов:

Это будет зависеть от потребностей общества в новой политической партии со своими программой, идеологией, которая, может быть, не в полной мере представлена сегодня в общественной жизни. И если такая потребность будет, мы готовы ее удовлетворить. У нас есть и достаточный кадровый потенциал, и сильная идейная база, опыт организационной, проектной, управленческой деятельности. И тем самым к построению партии в целом мы готовы. Ольга Коршун:

Еще говорили на совещании и о гражданском обществе. Белорусская модель гражданского общества – это что, она какая? Олег Романов:

Мы рассматриваем гражданское общество не как оппонента государства, а как союзника и партнера в решении значимых проблем. Это не то чтобы новое, но в целом интересная тенденция в осмыслении перспектив белорусского гражданского общества, ведь в политической науке оно рассматривается как оппонент. Как то общественное пространство, в котором люди отстаивают свои интересы, куда государство они не пускают. Мы видим ситуацию иначе. Что это именно союзники в решении значимых социальных проблем. Кроме того, мы говорим о том, что гражданское общество – это система субъектов, таких как отдельные граждане, их объединения, семьи, спортивные, религиозные, культурные общности и отношений, которые складываются на добровольной основе.