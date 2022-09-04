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Общество – союзник государства. О партийном строительстве и будущем «Белой Руси» рассказал её председатель Олег Романов

04 сентября 2022 16:39
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Новости Беларуси. Наша партийная система находится в замороженном состоянии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но для чего нужно ее реформировать сейчас, кто должен выбирать главу государства и как создать партию для народа?  

Об этом и не только мы поговорили с председателем общественного объединения «Белая Русь» Олегом Романовым.  

Общество – союзник государства. О партийном строительстве и будущем «Белой Руси» рассказал её председатель Олег Романов-1

Ольга Коршун, СТВ:  
У Президента состоялось совещание накануне по вопросам гражданского общества, развитию партийного строительства в нашей стране. Какой главный посыл вы определили для себя?  

Общество – союзник государства. О партийном строительстве и будущем «Белой Руси» рассказал её председатель Олег Романов-4

Олег Романов, председатель республиканского общественного объединения «Белая Русь»:  
Важно, чтобы партии реально выполняли социальные функции, являлись проводником общественных интересов, доводили до государственных органов заботы, нужды, чаяния людей, помогали решать их проблемы. В таком случае их существование будет оправдано.  

Ольга Коршун:  
А наше общество готово к более активному присутствию политических партий?  

Олег Романов:  
Я думаю, что развитие партийной системы в нашей стране будет происходить несколько на вырост, как говорили раньше. К активной партийной работе общество, наверное, не в полной мере еще готово, но и недооценивать его тоже нельзя. Я убеждался лично во время проведения диалоговых площадок, что многих людей интересует партийная жизнь, работа, перспективы формирования новых партий, которые бы отражали интересы всех общественных групп. И не могу сказать, что это острая потребность общества, но она есть. И удовлетворять эту потребность, и работать на упреждение, на то, чтобы через год, два, три, когда это будет реально необходимо, у нас уже были зрелые, перспективные, конкурентные политические партии, поэтому необходимо работать сегодня.  

Общество – союзник государства. О партийном строительстве и будущем «Белой Руси» рассказал её председатель Олег Романов-7

Ольга Коршун:  
А как создать ту партию, которая будет именно блюсти чаяния людей? Как говорил Черномырдин, какую бы партию мы ни строили, все равно получится КПСС. Как избежать этого? Или вы согласны с такой трактовкой?  

Олег Романов:  
Это афоризм в стиле Виктора Степановича, он в гротескной форме выразил какую-то тенденцию, но я думаю, что за последние годы, десятилетия появились новые тенденции в общественной жизни, в политическом процессе. Они связаны с тем, что крупные социальные группы более четко осознают свои интересы, хотят эти интересы выразить и представить в политическом пространстве. И поэтому политические партии будут отличаться друг от друга. Не будет вот этой доминирующей партии власти, которая на самом деле все решает, а остальные – для красоты. Я думаю, что партийная система в нашей стране вполне может быть конкурентной и демократичной.  

Ольга Коршун:  
«Белая Русь» как видит свое будущее? Она станет политической партией?  

Общество – союзник государства. О партийном строительстве и будущем «Белой Руси» рассказал её председатель Олег Романов-10

Олег Романов:  
Это будет зависеть от потребностей общества в новой политической партии со своими программой, идеологией, которая, может быть, не в полной мере представлена сегодня в общественной жизни. И если такая потребность будет, мы готовы ее удовлетворить. У нас есть и достаточный кадровый потенциал, и сильная идейная база, опыт организационной, проектной, управленческой деятельности. И тем самым к построению партии в целом мы готовы.  

Ольга Коршун:  
Еще говорили на совещании и о гражданском обществе. Белорусская модель гражданского общества – это что, она какая?  

Олег Романов:  
Мы рассматриваем гражданское общество не как оппонента государства, а как союзника и партнера в решении значимых проблем. Это не то чтобы новое, но в целом интересная тенденция в осмыслении перспектив белорусского гражданского общества, ведь в политической науке оно рассматривается как оппонент. Как то общественное пространство, в котором люди отстаивают свои интересы, куда государство они не пускают. Мы видим ситуацию иначе. Что это именно союзники в решении значимых социальных проблем. Кроме того, мы говорим о том, что гражданское общество – это система субъектов, таких как отдельные граждане, их объединения, семьи, спортивные, религиозные, культурные общности и отношений, которые складываются на добровольной основе.  

Общество – союзник государства. О партийном строительстве и будущем «Белой Руси» рассказал её председатель Олег Романов-13

Ольга Коршун:  
Что касается партий, здесь есть еще одна важность этих объединений, поскольку в некоторых странах, например, главу государства выбирают в парламенте. И наш глава государства говорил, что, возможно, нужно было сделать так, чтобы во время ВНС выбирали Президента. Как вы считаете, такая инициатива имеет место быть или все-таки лучше оставить все, как есть?  

Олег Романов:  
Конечно, такая инициатива имеет место быть, потому что это непростая проблема – кому доверить решение сложных, значимых общественных проблем? Народу или экспертам, наиболее квалифицированным представителям народа? И тот, и другой вариант имеет плюсы и минусы. Если мы доверяем народу, то мы в полной мере следуем нормам демократии, народовластия. В то же время есть опасность: не все люди глубоко погружены в тему. Не все готовы с полной ответственностью решать предлагаемые им вопросы. Если же доверить экспертам, то здесь больше уверенности в том, что люди знакомы с проблемой, знают ее изнутри. Но в то же время есть опасность отстранения народа от принятия судьбоносных, значимых для него решений.  

# Белорусские партии # общество # Ольга Коршун # Олег Романов # Виктор Черномырдин # Фотофакт

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