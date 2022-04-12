Прямой эфир

Посол Германии в Беларуси о БЧБ-флаге: «Это мероприятие было организовано не федеральным правительством»

12 апреля 2022 14:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусы протестуют против надругательства над государственным флагом. Днем 12 апреля у посольства Германии в Минске собрались сотни граждан, чтобы Берлин услышал всю правду о себе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Во время акции протеста к протестующим вышел посол Германии. Дипломат попытался успокоить белорусов заезженными фразами «мир во всем мире» и «нет войне». Его искренность вызывает огромное сомнение.  

Узница нацистских концлагерей о БЧБ-флаге в Бухенвальде: и это нужно было такую пакость устроить (здесь подробности).  

Посол Германии в Беларуси о БЧБ-флаге: «Это мероприятие было организовано не федеральным правительством»-1

Посол в Республике Беларусь, вы признаете этот флаг?  

Посол Германии в Беларуси о БЧБ-флаге: «Это мероприятие было организовано не федеральным правительством»-4

Манфред Хутерер, посол Германии в Беларуси:  
Да, конечно, у меня там в кабинете этот флаг. Это и правительство признает. Это мероприятие было организовано не федеральным правительством. Это мероприятие было организовано негосударственной организацией. И они решили не приглашать туда официальных представителей.  

Посол Германии в Беларуси о БЧБ-флаге: «Это мероприятие было организовано не федеральным правительством»-7

Участники пикета для посла провели исторический ликбез. Протестующие напомнили, что именно под бело-красно-белой символикой коллаборационисты убивали белорусов во время Великой Отечественной войны.  

Читайте также:  

В Минске у посольства Германии люди протестуют после замены госфлага на БЧБ-полотнище  

Политический аналитик о БЧБ-флаге в концлагере Бухенвальд: циничный шаг со стороны немецкого руководства  

«Неслыханное глумление над честью и достоинством граждан Беларуси». Генпрокуратура о замене флага в Германии  

# Акции протеста # общество # Манфред Хутерер # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Узница нацистских концлагерей о БЧБ-флаге в Бухенвальде: и это нужно было такую пакость устроить
12 апреля 2022 14:11

Узница нацистских концлагерей о БЧБ-флаге в Бухенвальде: и это нужно было такую пакость устроить

«Она может быть в денежных средствах». Какие организации Беларуси могут рассчитывать на спонсорскую помощь
12 апреля 2022 13:52

«Она может быть в денежных средствах». Какие организации Беларуси могут рассчитывать на спонсорскую помощь

«Военные никакой помехи не создают». Беларусь продолжает укреплять южные границы
12 апреля 2022 13:37

«Военные никакой помехи не создают». Беларусь продолжает укреплять южные границы