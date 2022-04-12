Посол Германии в Беларуси о БЧБ-флаге: «Это мероприятие было организовано не федеральным правительством»

Новости Беларуси. Белорусы протестуют против надругательства над государственным флагом. Днем 12 апреля у посольства Германии в Минске собрались сотни граждан, чтобы Берлин услышал всю правду о себе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время акции протеста к протестующим вышел посол Германии. Дипломат попытался успокоить белорусов заезженными фразами «мир во всем мире» и «нет войне». Его искренность вызывает огромное сомнение.
Узница нацистских концлагерей о БЧБ-флаге в Бухенвальде: и это нужно было такую пакость устроить (здесь подробности).