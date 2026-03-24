Цифровой рубль станет доступен для белорусов не ранее 2028 года

В Минске продолжает работу третья сессия Палаты представителей Национального собрания VIII созыва. В повестке – четыре законопроекта, которые затрагивают ключевые направления внутренней политики и международного сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в первом чтении принят законопроект «Об изменении законов по вопросам белорусского цифрового рубля». Это новая форма безналичных денег, которые учитываются не на банковских счетах, а на цифровых – в Национальном банке. Ожидается, что цифровой белорусский рубль станет доступен для граждан не ранее 2028 года. Его внедрение позволит повысить эффективность контроля государства за целевым расходованием бюджетных средств, расширить способы осуществления платежей, включая трансграничные, а также обеспечить высокий уровень сохранности денежных средств субъектов хозяйствования.

Алексей Райко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Цифровой белорусский рубль не окажет влияния на оборот наличных и безналичных денежных средств на территории Республики Беларусь. Однако для граждан, наверное, следует отметить, что он не будет являться средством накопления. На него не будут начисляться проценты на остатке денежных средств на цифровом счете. А также он не будет использоваться при накоплении денежных средств на депозитах, а также при выдаче кредитов физическим лицам.

Еще один блок касается недропользования. Законопроект уточняет порядок предоставления участков недр, вопросы экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов.