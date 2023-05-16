Ужесточили контроль за маршрутками в Беларуси! Что говорят пассажиры?

Новости Беларуси. В Беларуси ужесточили контроль за работой автомобильных перевозчиков. Одна из главных причин – возросшее число серьезных дорожно-транспортных происшествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проблемные вопросы обсуждали 16 мая в Бресте, где прошла встреча с представителями ассоциации, транспортной инспекции, ГАИ и самих перевозчиков. Как выстроить работу эффективнее и избежать «теневых» ситуаций – репортаж Кристины Протосовицкой.

Одна из самых масштабных и трагичных аварий в истории суверенной Беларуси унесла жизни 13 человек. Столкновение под Смолевичами еще долго будет задевать за живое. А следом произошла череда более мелких ДТП, но оттого не менее опасных с участием автомобильных перевозчиков и их пассажиров. Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Контроль за теми, кто везет, станет жестче, но оттого не менее справедливым. «Везешь? – Пусть повезет!» – принцип больше не работает. О безопасности должны заботиться не только перевозчики, и пассажиры.

– Чтобы были обязательно ремни безопасности. Если в такси, то обязательно перевозное детское кресло. Мы в машине тоже всегда перевозим ребенка в кресле. Безопасность – самое главное.

– Новое – хорошо ехать. Ремни, все есть. С комфортом едем.

Все пристегиваются. Если даже пожилой человек, если не сможет, то водитель сам приходит и пристегивает, отстегивает.

Я обращаю внимание на состояние водителя. На эмоциональное состояние, соблюдение правил дорожного движения.

Есть сидения, где можно пристегнуться, а есть, где и нет. Какой автобус попадет. В Беларуси именно автомобильные перевозки занимают лидирующую позицию. Только в Брестской области ежедневно на маршруты выходит 950 автобусов и маршрутных такси. В каждом – от 10 до 40 пассажиров. А потому мелочей быть не может.

Александр Черник, водитель маршрутного такси:

Чтобы техника была, резина, тормоза – все исправно. Техисправность машины – в первую очередь.

Работать по правилам и без попыток «уйти в тень» – главное требование к перевозчикам. Спорные вопросы готовы с ними обсуждать, а неоднозначные ситуации – разъяснять. Доступно и по полочкам. Среди приоритетных вопросов к перевозчикам – безопасность пассажиров, переоборудование транспортных средств, так называемые «стоячие пассажиры», наличие ремней безопасностей и их востребованность. С 2015 года это обязательное требование ГАИ. О безопасности пассажирских автомобильных перевозок говорили в Бресте. Как снизить число трагедий на дороге? Читайте здесь.