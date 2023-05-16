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О безопасности пассажирских автомобильных перевозок говорили в Бресте. Как снизить число трагедий на дороге?

16 мая 2023 11:58
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Новости Беларуси. В Беларуси ужесточили контроль за работой автомобильных перевозчиков. Это связано с участившимися трагическими случаями на дороге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О безопасности пассажирских автомобильных перевозок говорили в Бресте. Как снизить число трагедий на дороге?-1

Проблемные вопросы обсудили сегодня, 16 мая, в Бресте, где прошла встреча с представителями ассоциации, транспортной инспекции, ГАИ и самих перевозчиков. Только в Брестской области ежедневно на маршруты выходит 950 автобусов и маршрутных такси.

Среди приоритетных тем для обсуждения – безопасность пассажиров, переоборудование транспортных средств, наличие ремней безопасности. Кстати, их использование с 2015 года – обязательное требование ГАИ.

О безопасности пассажирских автомобильных перевозок говорили в Бресте. Как снизить число трагедий на дороге?-4

Алексей Жогал, директор предприятия «Брестгортранс»:
Если анализировать по нарушениям, которые в настоящий момент имеются в процентном соотношении, это, конечно, вопросы превышения скоростного режима, это вопросы использования ремней безопасности. Они занимают в общей сложности порядка 20 % от тех нарушений, которые выявлены в ходе проверок.

О безопасности пассажирских автомобильных перевозок говорили в Бресте. Как снизить число трагедий на дороге?-7

Оксана Мягкова, председатель Межрегиональной ассоциации перевозчиков:
Мы проводили исследования, запускали в группы опрос. Мы просили у наших коллег-перевозчиков предоставить видео, где мы видим, что основная часть пассажиров не знает о наличии ремней безопасности в транспортном средстве. Мы масштабно стараемся показать, что безопасность самого пассажира зависит не только от перевозчика, маршрута и условий перевозки, но и в частности от самого пассажира.

Межрегиональная ассоциация объединяет более сотни перевозчиков практически со всей страны как государственной, так и частной формы собственности.

Аналогичная встреча уже состоялась в Гродно. По ее итогам перевозчики получили возможность оперативно от ГАИ узнавать информацию об ограничении в праве управления автомобилем своих водителей.

# Правила дорожного движения # общество # Алексей Жогал # Фотофакт

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