О безопасности пассажирских автомобильных перевозок говорили в Бресте. Как снизить число трагедий на дороге?

Новости Беларуси. В Беларуси ужесточили контроль за работой автомобильных перевозчиков. Это связано с участившимися трагическими случаями на дороге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблемные вопросы обсудили сегодня, 16 мая, в Бресте, где прошла встреча с представителями ассоциации, транспортной инспекции, ГАИ и самих перевозчиков. Только в Брестской области ежедневно на маршруты выходит 950 автобусов и маршрутных такси. Среди приоритетных тем для обсуждения – безопасность пассажиров, переоборудование транспортных средств, наличие ремней безопасности. Кстати, их использование с 2015 года – обязательное требование ГАИ.

Алексей Жогал, директор предприятия «Брестгортранс»:

Если анализировать по нарушениям, которые в настоящий момент имеются в процентном соотношении, это, конечно, вопросы превышения скоростного режима, это вопросы использования ремней безопасности. Они занимают в общей сложности порядка 20 % от тех нарушений, которые выявлены в ходе проверок.