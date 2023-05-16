Конкурс красоты среди бурёнок. Узнали, как выбирают лучшую и кто точно поедет покорять столицу

Новости Беларуси. Жаркие дни сейчас и в племенных хозяйствах Беларуси – там проходит кастинг. Передовики селекционного дела готовятся к традиционному конкурсу красоты среди буренок: он пройдет 7 июня на выставке «Белагро», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время отборочных туров в регионах специалистам приходится отсматривать сотни претенденток. Выбрать главную красотку не так просто. Ведь, помимо экстерьера, буренка должна быть продуктивной и давать много молока. Кто уже попал в списки и точно поедет покорять столицу – видела Юлия Мычка.

Мы выбрали две коровы на выставку – одна Афродита, одна Венера. Выбираем их, а потом еще идет отбор. А потом мы их будем еще мыть, брить, педикюр, маникюр сделаем. Все, что полагается к выставке.

В отличие от коллег по молочному цеху, у этих коров кроме цифрового ожерелья есть еще и клички. Венера и Афродита теперь не просто буренки, а победительницы областного этапа конкурса красоты. В начале июня животные отправятся в столицу покорять подиум из опилок республиканской выставки «Белагро». Чтобы выбрать лучших, специалисты племпредприятия только в этом хозяйстве провели кастинг среди шести сотен коров. Отбор жесткий. Подслушиваем: то ноги короткие, то вымя не той формы.

Передние соски красивые, а задние нет. Задние сближены, не пойдет на выставку, давайте следующую.

Пока животные в «рабочей рубашке», но ближе к конкурсу их ждут многочисленные СПА-процедуры. Как презентовать буренку, чтобы в столице ахнули, в агрокомбинате «Заря» знают не понаслышке. Последние 10 лет заревские коровы с республиканского конкурса без призовых мест не возвращались. Однако примерить главную корону пока не удалось, но надежд не оставляют. Оценивать буренок будут по 18 показателям. Кто-то скажет, что красота для «молочной дивы» не главное – и будет не прав. Больше половины показателей – от глубины грудной клетки до формы вымени – так или иначе влияют на молочную продуктивность животного.

Сергей Скирук, заместитель генерального директора по племенной работе Могилевского госплемпредприятия:

Чтобы отфильтровался один литр молока, через вымя должно пройти 500 литров крови. То есть это очень тяжелый биохимический процесс, о котором, в принципе, никто и не догадывается. Венера и Афродита – местные чемпионки. Таких называют «10-тысячники». В день они дают более 40 литров молока, в год – больше 10 тысяч. Это почти в два раза больше обычных коров.

Галина Афанасенко, заведующая молочно-товарной фермой сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Заря»:

Кормление хорошее у нас, все сбалансировано, даем им комбикорма по 12 килограмм, сенажа, силоса. Все сбалансировано, все смешивается. И кормораздатчик раздает все по весу.

Юлия Мычка, корреспондент:

Корову можно сравнить с крупным биологическим заводом по производству молока. И чтобы она не жадничала и давала как можно больше этого питательного вещества, она должна 12 часов лежать и жевать травяную жвачку.

Своими показателями заревские буренки демонстрируют не только грамотные уход и кормление, но и результаты селекции. Генетический потенциал дойной коровы за последние пять лет вырос почти на тонну и составил 10 тысяч килограммов молока. Для повышения продуктивности племпредприятия работают с биоматериалами выдающихся быков. Дважды в год за маточным поголовьем племенных хозяйств закрепляются топ-быки. В 2023 году ряды элитных отцов только в Могилевской области пополнят 10 новых. Из Германии и Голландии. Но не так страшна корова без рода и племени, как без заботливых рук человека.