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Кочанова: «БСЖ прирастает новыми организациями». Итоги встречи с активом союза в Гродно

16 мая 2023 17:57
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Новости Беларуси. Актуальные вопросы политики и общества – в неформальной обстановке, без должностей и регалий. Наталья Кочанова встретилась с активом Белорусского союза женщин Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Кочанова: «БСЖ прирастает новыми организациями». Итоги встречи с активом союза в Гродно-1

Председатель Совета Республики обратила внимание на темы, о которых говорил Президент в Послании народу и Национальному собранию. Рассказала, чем сегодня занимается верхняя палата парламента и как идет работа над законопроектами. Отдельно остановились на вопросах сохранения традиционных ценностей, воспитания патриотизма и роли женщины в обществе. Особо Наталья Кочанова отметила инициативность современных белорусок.  

Кочанова: «БСЖ прирастает новыми организациями». Итоги встречи с активом союза в Гродно-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
В последнее время наш Белорусский союз женщин прирастает новыми организациями, новыми членами. И я вижу: те мероприятия, которые проводятся, они интересны женщинам, женщины с удовольствием ищут возможность вступить в эту организацию. И иногда у меня даже спрашивают: а как вообще попасть в эту женскую организацию? Потому что я ведь всегда говорю: ведь просто так прийти в общественную организацию, наверное, можно, но это неправильно. Надо работать так общественным организациям, чтобы люди хотели прийти по зову сердца, по воле судьбы.  

Кочанова: «БСЖ прирастает новыми организациями». Итоги встречи с активом союза в Гродно-7

В рамках открытого диалога встретились 120 активисток и рядовых членов БСЖ. Это первая встреча с участницами организации в таком формате. До конца года Наталья Кочанова планирует посетить с подобными визитами все регионы страны.  

# Женщины Беларуси # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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