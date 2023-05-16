Кочанова: «БСЖ прирастает новыми организациями». Итоги встречи с активом союза в Гродно

Председатель Совета Республики обратила внимание на темы, о которых говорил Президент в Послании народу и Национальному собранию. Рассказала, чем сегодня занимается верхняя палата парламента и как идет работа над законопроектами. Отдельно остановились на вопросах сохранения традиционных ценностей, воспитания патриотизма и роли женщины в обществе. Особо Наталья Кочанова отметила инициативность современных белорусок.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

В последнее время наш Белорусский союз женщин прирастает новыми организациями, новыми членами. И я вижу: те мероприятия, которые проводятся, они интересны женщинам, женщины с удовольствием ищут возможность вступить в эту организацию. И иногда у меня даже спрашивают: а как вообще попасть в эту женскую организацию? Потому что я ведь всегда говорю: ведь просто так прийти в общественную организацию, наверное, можно, но это неправильно. Надо работать так общественным организациям, чтобы люди хотели прийти по зову сердца, по воле судьбы.