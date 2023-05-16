Кочанова: «БСЖ прирастает новыми организациями». Итоги встречи с активом союза в Гродно

Новости Беларуси. Актуальные вопросы политики и общества – в неформальной обстановке, без должностей и регалий. Наталья Кочанова встретилась с активом Белорусского союза женщин Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Актуальные вопросы политики и общества – в неформальной обстановке, без должностей и регалий. Наталья Кочанова встретилась с активом Белорусского союза женщин Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Председатель Совета Республики обратила внимание на темы, о которых говорил Президент в Послании народу и Национальному собранию. Рассказала, чем сегодня занимается верхняя палата парламента и как идет работа над законопроектами. Отдельно остановились на вопросах сохранения традиционных ценностей, воспитания патриотизма и роли женщины в обществе. Особо Наталья Кочанова отметила инициативность современных белорусок.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
В последнее время наш Белорусский союз женщин прирастает новыми организациями, новыми членами. И я вижу: те мероприятия, которые проводятся, они интересны женщинам, женщины с удовольствием ищут возможность вступить в эту организацию. И иногда у меня даже спрашивают: а как вообще попасть в эту женскую организацию? Потому что я ведь всегда говорю: ведь просто так прийти в общественную организацию, наверное, можно, но это неправильно. Надо работать так общественным организациям, чтобы люди хотели прийти по зову сердца, по воле судьбы.
В рамках открытого диалога встретились 120 активисток и рядовых членов БСЖ. Это первая встреча с участницами организации в таком формате. До конца года Наталья Кочанова планирует посетить с подобными визитами все регионы страны.