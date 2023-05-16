На какой товарооборот рассчитают Беларусь и Владимирская область? Итоги встречи Лукашенко и Авдеева

Новости Беларуси. Интеграция, производственная кооперация и, самое главное, импортозамещение. Александр Лукашенко 16 мая провел встречу с губернатором Владимирской области Александром Авдеевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот российский регион сотрудничает более чем со ста странами. И важно отметить, что в списке партнеров наша Беларусь занимает 5-е место. Взаимный товарооборот с Владимирской областью в 2022 году составил почти полмиллиарда долларов. Но стороны не намерены останавливаться на такой цифре. Тем более что для расширения сотрудничества есть все предпосылки. Виктория Ходосок продолжит.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Беларусь – один из ключевых и проверенных временем партнеров Владимирской области. И потенциал взаимовыгодного сотрудничества далеко не исчерпан. Есть где развернуться и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в строительстве. И еще целый список направлений. Потому прежде чем приехать во Дворец Независимости, российский губернатор Александр Авдеев вместе со своей делегацией провел в Минске ряд встреч. Конечно же, все это не формальности ради. Подписан ряд соглашений между торгово-промышленными палатами, с Минской областью – здесь договорились не останавливаться просто на торговле, а идти дальше, в сторону науки и культуры. Все это наглядно показывает: у партнеров серьезный подход к деловым вопросам. Встреча российского губернатора с нашим Президентом, как это принято, началась с дружественного рукопожатия. Но здесь стоит сделать акцент на прозвучавших в этот момент словах.

– Хорошо, что приехал.

– В сложный и ответственный момент для нашей истории и наших государств.

Прочными узами с Россией нас связывают не только экономические отношения, но и то, что не стереть временем – общие страницы прошлого. А события вокруг Союзного государства показывают, насколько важно хранить историческую память и правду. Да и не только это. Если говорить более глобально, приходится отставить свои позиции и даже защищаться. Все это нацелило Беларусь и Россию уверенно идти по пути углубления интеграции. И вести диалог уже не о простой торговле, а промышленной кооперации. «Открыта широкая дорога для того, чтобы реализовать задумки». Лукашенко провел встречу с губернатором Владимирской области. Читайте здесь. Александр Авдеев в должности губернатора сегодня ровно 8 месяцев. И в Минск именно в новой роли приехал в первый раз. Причем с такими серьезными намерениями. Об этом можно понять просто зайдя в его социальные сети, где он подробно рассказывает о перспективах сотрудничества с нашей страной. А они на самом деле многообещающие.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Надо сказать, что в 2022 году, если посмотреть, торговля у нас достигла своего наивысшего уровня с 2017 года и составила почти полмиллиарда долларов, и по сравнению с 2021 годом в прошлом году увеличилась примерно на 20 %. По трем месяцам этого года также отмечается положительная динамика: по сравнению с аналогичным периодом 2022 года товарооборот увеличился почти на треть. Во что бы то ни стало нам эти темпы нужно сохранить. Но общему товарообороту всегда есть куда расти. Потенциал – гораздо больше. В ближайшее время стороны намерены перешагнуть планку в полмиллиарда долларов.

Александр Авдеев, губернатор Владимирской области России:

Мы будем стараться, но по крайней мере уже на этот год планируем закупить коммунальную технику, общественный транспорт и выйти на поставку комплектующих для стекольных заводов и так далее. И еще строительные услуги. Так что постараемся стремиться к самым высоким показателям. Добиться высоких показателей наверняка будет несложно. Ведь с нашими товарами и ответственным подходом белорусов к работе россияне очень хорошо знакомы. Вот пример. Компания «АМКОДОР». С ней Владимирская область сотрудничает уже более 20 лет. Долгосрочные контакты с производителем говорят о полном доверии. Ко всему, в нынешнем году «АМКОДОР» планирует увеличить поставки своей продукции в российский регион в два раза.

Андрей Яроцкий, генеральный директор ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга»:

Мы сегодня активно развиваем системы послеуборочной обработки зерна. То есть это строительство силосов, хранение зерна, и зерносушильных комплексов, чтобы сберечь урожай. Плюс сельхозтематика. Это почвообработка, культиваторы, дисковые бороны, чизельные плуги. Достаточно широкая номенклатура продукции, которая еще не поставляется на рынок Владимирской области, но имеет серьезный потенциал для поставок. Подробности. Сотрудничает Владимирская область более чем со 100 странами. И важно отметить, что в списке партнеров Беларусь занимает 5-е место. В регион мы поставляем технику, оборудование, сырье. Но все больше говорим о промышленной кооперации. Тем более что структура экономики Беларуси и Владимирской области очень схожа. Так, от белорусов звучит предложение (это чуть позже уже обсудили на встрече с нашим премьером) создать сборочное производство белорусской сельхозтехники во Владимирской области. Лукашенко о Владимирской области: это родная наша область, такая, как Беларусь. Читайте здесь.

Таким радушием белорусов россиянам (в хорошем смысле) надо воспользоваться. Тем более что мы действительно можем предложить многое. И даже в том направлении, которое нами воспринимается как обыденность. Цепляет россиян наша чистота и порядок на улицах.