16-летний спортсмен вакцинировался от коронавируса: еду на соревнования, обязательно надо сделать прививку

Новости Беларуси. В Беларуси начали вакцинировать от коронавируса детей. Первым в стране прививку получил 16-летний пациент из Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Роман Павловец – шестикратный чемпион Беларуси по тайскому боксу и собирается представлять нашу страну в составе национальной сборной на очередном мировом первенстве, где прививка от ковид просто необходима. В целом, вакцинироваться могут дети в возрасте от 12 лет. При этом родители или законные представители должны подписать согласие. Если ребенок до этого перенес инфекцию, то прививку можно сделать спустя полгода после поправки. Сейчас прививают китайским препаратом Verо Cell.