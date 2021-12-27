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16-летний спортсмен вакцинировался от коронавируса: еду на соревнования, обязательно надо сделать прививку

27 декабря 2021 11:35
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Новости Беларуси. В Беларуси начали вакцинировать от коронавируса детей. Первым в стране прививку получил 16-летний пациент из Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

16-летний спортсмен вакцинировался от коронавируса: еду на соревнования, обязательно надо сделать прививку -1

Роман Павловец – шестикратный чемпион Беларуси по тайскому боксу и собирается представлять нашу страну в составе национальной сборной на очередном мировом первенстве, где прививка от ковид просто необходима. В целом, вакцинироваться могут дети в возрасте от 12 лет. При этом родители или законные представители должны подписать согласие. Если ребенок до этого перенес инфекцию, то прививку можно сделать спустя полгода после поправки. Сейчас прививают китайским препаратом Verо Cell.  

16-летний спортсмен вакцинировался от коронавируса: еду на соревнования, обязательно надо сделать прививку -4

Роман Павловец:  
Я еду на соревнования на Европу в Турцию. Вот обязательно надо сделать, чтобы выпустили за границу. Предохранить себя от того, что можно заболеть там, в других странах.  

«В первую очередь у сына спросила». Что рассказала мама первого привитого в Минске 16-летнего спортсмена? – читайте здесь.  

# Вакцинация # общество # Роман Павловец # Ирина Павловец # Фотофакт

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