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Учения НАТО в Румынии перенесли из-за плохого состояния дорог

06 апреля 2025 07:54
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Крупные учения НАТО в Румынии, запланированные на предстоящий май, отложены до осени из-за плохого состояния транспортной инфраструктуры в стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учения НАТО в Румынии перенесли из-за плохого состояния дорог-2

Минобороны Румынии подчеркивает, что для перемещения тяжелой техники требуется срочный ремонт дорог. Тем временем местные власти заявляют о нехватке средств на их реновацию. Напомним, что целью учений является отработка быстрого переброса войск и техники союзников в Румынию. Планировалось прибытие дополнительно 2 000 французских военных. Теперь все переносится на осень.

# НАТО

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