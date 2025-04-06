Учения НАТО в Румынии перенесли из-за плохого состояния дорог

Крупные учения НАТО в Румынии, запланированные на предстоящий май, отложены до осени из-за плохого состояния транспортной инфраструктуры в стране, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны Румынии подчеркивает, что для перемещения тяжелой техники требуется срочный ремонт дорог. Тем временем местные власти заявляют о нехватке средств на их реновацию. Напомним, что целью учений является отработка быстрого переброса войск и техники союзников в Румынию. Планировалось прибытие дополнительно 2 000 французских военных. Теперь все переносится на осень.