Более 70 единиц коммунальной техники убирают дороги Минской области

Прерванный футбольный матч, неразбериха на дорогах и ночь без электричества. Возвращение зимы, обещанное синоптиками, состоялась, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Резкая смена погоды коммунальные службы не застала врасплох. Вот и сейчас только в Минской области работает более 70 единиц техники. Ими убрано от снега и обработано противогололедными материалами почти полтысячи километров дорог. Госавтоинспекция также держит ситуацию на контроле.

Вероника Романькова, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Госавтоинспекция призывает водителей не торопиться менять зимние шины на летние, а кто уже подготовил авто к летнему сезону, не пренебрегать рекомендациями ГАИ и отказаться от поездок в непогоду. Ни в коем случае не использовать для передвижения средства персональной мобильности. Важно помнить, что при такой погоде дорожное покрытие скользкое.

Апрельский снегопад привел к нарушениям энергоснабжения в 130 населенных пунктах Минской области. Наиболее пострадали Пуховичский и Слуцкий районы. Там из-за налипания снега и шквалистого ветра повреждены линии электропередачи. Их восстановлением занимаются 40 аварийных бригад. На 10 больше их работает в Могилевской области. Там обесточенными остаются 140 населенных пунктов.