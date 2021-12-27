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Медики о правилах вакцинации подростков: начинаем с 12 лет, организм к этому возрасту уже научился давать иммунный ответ

27 декабря 2021 11:57
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Новости Беларуси. В Беларуси начали вакцинировать от коронавируса детей. Первым в стране прививку получил 16-летний пациент из Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Медики о правилах вакцинации подростков: начинаем с 12 лет, организм к этому возрасту уже научился давать иммунный ответ-1

Екатерина Янущик, начальник отдела комитета по здравоохранению Мингорисполкома:  
В информированном согласии родители заверяют своей подписью (как правило, это один из родителей либо законный представитель) то, что он проинформирован о том, что могут быть какие-то побочные реакции, возможные осложнения поствакцинальные. Предварительно получив разъяснение от медицинских работников в кабинете, где собственно проводится вакцинация. Как правило, каждый ребенок перед вакцинацией проходит медицинский осмотр, и во время данного осмотра родителям разъясняется, что есть вакцинация, для его она предназначена. После этого ребенок 30 минут должен находиться под медицинским наблюдением, дабы избежать каких-то нежелательных побочных реакций.  

Медики о правилах вакцинации подростков: начинаем с 12 лет, организм к этому возрасту уже научился давать иммунный ответ-4

Анна Котова, главный врач 6-й городской детской клинической поликлиники Минска:  
Мы пока начинаем с 12 лет. К этому возрасту уже более зрелый организм такой. Потому что в 11 лет мы проводим ревакцинацию от дифтерии в учреждениях здравоохранения, в основном в школах. То есть опять же берем уже такую прослойку детского населения, которое готово, свободно к дальнейшей вакцинации. Более зрелый, организм более опытный, уже научился за эти 12 лет встречаться с инфекцией, реагировать на нее, давать более адекватный иммунный ответ.  

Медики о правилах вакцинации подростков: начинаем с 12 лет, организм к этому возрасту уже научился давать иммунный ответ-7

В детских поликлиниках также могут привиться от COVID-19 и взрослые. Также китайской вакциной.  

16-летний спортсмен вакцинировался от коронавируса: еду на соревнования, обязательно надо сделать прививку – читайте здесь.  

# Вакцинация # общество # Анна Котова # Екатерина Янущик # Роман Павловец # Ирина Павловец # Фотофакт

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