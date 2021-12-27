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«В первую очередь у сына спросила». Что рассказала мама первого привитого в Минске 16-летнего спортсмена?

27 декабря 2021 10:43
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Новости Беларуси. В Беларуси начали вакцинировать от коронавируса детей. Первым в стране прививку получил 16-летний пациент из Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«В первую очередь у сына спросила». Что рассказала мама первого привитого в Минске 16-летнего спортсмена?-1

Ирина Павловец:
Я в первую очередь у него спросила. Мы только в пятницу узнали, что точно утвердили в составе сборной на чемпионат Европы. Спросила: «Рома, делаем прививку?» Он сразу сказал: «Да». Посоветовалась с тренером. Тренер недавно вернулся с чемпионата мира (они были в Бангкоке тоже на соревнованиях). Как бы и ребята из группы его тоже привились китайской вакциной. Именно она нужна была. Сказали, что перенесли легко.  

# Вакцинация # общество # Роман Павловец # Ирина Павловец # Фотофакт

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