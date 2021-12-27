«В первую очередь у сына спросила». Что рассказала мама первого привитого в Минске 16-летнего спортсмена?

Ирина Павловец:

Я в первую очередь у него спросила. Мы только в пятницу узнали, что точно утвердили в составе сборной на чемпионат Европы. Спросила: «Рома, делаем прививку?» Он сразу сказал: «Да». Посоветовалась с тренером. Тренер недавно вернулся с чемпионата мира (они были в Бангкоке тоже на соревнованиях). Как бы и ребята из группы его тоже привились китайской вакциной. Именно она нужна была. Сказали, что перенесли легко.