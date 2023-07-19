В основном – кражи ГСМ. В МВД рассказали о выявленных во время уборочной преступлениях

Новости Беларуси. Убрать качественно, в срок и без потерь. Такая задача сейчас стоит перед белорусскими аграриями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зерновыми и зернобобовыми занято более 2 миллионов гектаров, еще около 400 тысяч гектаров – рапс. На полях будут задействованы 7,5 тысячи комбайнов. Их готовность к работе на постоянном контроле. Факты бесхозяйственности есть, однако они единичны. В большинстве своем техника исправна. Значительное влияние на формирование урожая оказала погода. Засуха вынудила сократить уборочную площадь.

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: Мы находимся практически на завершении уборки озимого ячменя, более 93 % площадей уже убрано. Урожайность на утро 19 июля составляет порядка 35 центнеров с гектара. Можно предположить, что с учетом такого процента уборки это будет окончательная урожайность текущего года по озимому ячменю.

Особое внимание на жатве уделяют вопросам охраны труда, пожарной безопасности, контролю за сохранностью урожая и расходных материалов. Профилактические рейды по хозяйствам уже начались.

Илья Войтович, старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД Беларуси:

Для сотрудников милиции не стоит задача выявить больше или меньше преступлений или возбудить уголовных дел. Основная задача – обеспечить бесперебойность проведения уборочной кампании. Наиболее частыми правонарушениями являются имущественные. В основном мы фиксируем кражи горюче-смазочных материалов, запчастей, различных ТМЦ. На сегодня выявлено 12 преступлений.

Работниками МЧС также разработан комплекс организационных и профилактических мероприятий. Обследовано свыше семи тысяч объектов.