«Проект очень хороший». Сенатор Михаил Русый поддержал идею предприимчивого фермера из Ляховичей

Новости Беларуси. Верховенство закона и справедливость. Диалог государства и общества в Беларуси построен именно на этом принципе. Письменное обращение или прямая телефонная линия, встречи в трудовых коллективах и по месту жительства, диалоговые площадки и работа информационных групп: депутаты и сенаторы решают главную задачу – помогать людям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый будет услышан! Наталья Кочанова провела единый день приема в Брестской области

Сенатор Михаил Русый встретился с жителями Ляховичского района. Отдаленные от столицы и областного центра регионы больше других нуждаются во внимании. Один из местных фермеров попросил землю, чтобы выращивать редкие фруктовые культуры.

Виктор Ружин, учредитель предприятия по выращиванию фруктов:

С просьбой о выделении дополнительных участков земли (в районе 200 гектаров) для высадки новых культур, таких как вишня, груша. Надеюсь на положительное решение вопроса. Аграрные планы сенатор поддержал.

Давайте поможем, что надо со стороны республики, поможем. Проект очень хороший.

В Каменецком районе на прием к сенатору Юрию Наркевичу записался руководитель одного из крупнейших хозяйств страны, где реализуют инвестиционный проект. В планах построить новую производственную площадку, правда, стоимость проекта энергетиков к будущему объекту вышла завышенной – четверть от всей суммы строительства. Вопрос взяли на контроль. К слову, небольшое количество обратившихся говорит о качестве работы местных властей.

Юрий Наркевич, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

То, что приходит меньше людей на прием, думаю, это неплохо. Потому что местные органы власти решают проблемы, снимают их. И люди идут только с теми проблемами, которые надо решать на уровне области, республики.