Уже почти 8 лет управляет краном! Белоруски ломают гендерные стереотипы

Новости Беларуси. Разговор с Президентом – это больше о том, что заботит наших женщин. А вот какие они – на неделе в портрет современной белоруски несколько штрихов внес и Белстат.

По данным специалистов, в нашей стране проживает без малого 5 миллионов женщин. Это примерно 54 % населения страны, которое, к слову, не любит бездельничать. Большинство белорусок в трудоспособном возрасте активно работают. Много женщин нашли себя в здравоохранении, соцуслугах и образовании. По плечу им финансы и страховая деятельность. На откуп мужчин мы отдаем горнодобывающую промышленность и строительство. В 2023 году в Беларуси было более 56 тысяч невест. Причем большинство из них в брак вступили впервые. С чем мы их и поздравляем. Но все это цифры, которые говорят только об одном. Белорусские женщины сильные и умные. Добиваются успехов в самых разных сферах – от медицины до космоса – и при этом создают крепкие семьи и поддерживают домашний очаг.