Уже почти 8 лет управляет краном! Белоруски ломают гендерные стереотипы
Новости Беларуси. Разговор с Президентом – это больше о том, что заботит наших женщин. А вот какие они – на неделе в портрет современной белоруски несколько штрихов внес и Белстат.
По данным специалистов, в нашей стране проживает без малого 5 миллионов женщин. Это примерно 54 % населения страны, которое, к слову, не любит бездельничать. Большинство белорусок в трудоспособном возрасте активно работают. Много женщин нашли себя в здравоохранении, соцуслугах и образовании. По плечу им финансы и страховая деятельность. На откуп мужчин мы отдаем горнодобывающую промышленность и строительство. В 2023 году в Беларуси было более 56 тысяч невест. Причем большинство из них в брак вступили впервые. С чем мы их и поздравляем. Но все это цифры, которые говорят только об одном. Белорусские женщины сильные и умные. Добиваются успехов в самых разных сферах – от медицины до космоса – и при этом создают крепкие семьи и поддерживают домашний очаг.
С теми, кто старается сделать мир лучше и делает это каждый день, на неделе встретилась Алеся Иванова.
Ирина Ганджурова ломает все гендерные стереотипы. Работает в тяжелой промышленности да еще и занимает буквально высокие позиции в профессии. Уже почти 8 лет управляет краном и считается одной из опытнейших машинистов завода.
Поддержку в столь непростой профессии Ирина находит в своей семье – муж и дочка также трудятся на заводе. К слову, именно супруг Ирины когда-то стоял у истоков образования цеха.
Белоруска выбрала работу машиниста крана и ничуть не жалеет. Поговорили о профессии и семейном счастье.
А вот Ольга Горлова свою профессию выбрала еще в детстве. Это сегодня она проректор витебской ветакадемии, кандидат ветеринарных наук, доцент. Но началось все с того, что еще девочкой помогала ухаживать за домашними животными. И уже тогда поняла, с чем хочет связать свою жизнь.
Ольга Горлова, проректор по учебной работе УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»:
Когда мне было лет 12, у нас появилась дача в деревне с большим огородом, теленком, коровой, поросенком. Петух и куры шли в придачу. Наверное, этот момент был определяющим в том, что я буду ветеринарным врачом.
Несмотря на статус, должность и научные заслуги, Ольга Горлова не забывает путь в студенческую аудиторию. Тем более что есть чем поделиться с будущими ветеринарами. И речь идет не только о теории. За плечами проректора и практика. Ольга Горлова в свое время работала главным ветеринарным врачом на одном из сельхозпредприятий.
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