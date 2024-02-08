Белоруска выбрала работу машиниста крана и ничуть не жалеет. Поговорили о профессии и семейном счастье

Новости Беларуси. С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения. Проект «Белорусская Super женщина» на СТВ. Я не люблю ложь. Это мое самое большое жизненное кредо. Никогда не обмани и не укради.

Ирина Ганджурова, машинист крана сортопрокатного цеха № 1 ОАО «БМЗ»:

Работаю уже почти восемь лет. Очень нравится. Жалею, что не пошла раньше. Люблю свою профессию машинист крана. Это довольно-таки интересная профессия, требует очень большого внимания и никакой спешки. Муж работает мастером. Я у него под началом. На работе мы практически не сталкиваемся, я только прихожу к нему узнать свою работу и на обед. В основном я работаю наверху, а он внизу. На работе у меня не муж, а мастер. Я своего мастера очень уважаю. У нас его ценят – молодец.

Я являюсь членом Президиума Белорусского союза женщин. Для меня это значит многое. Я общаюсь с людьми, ко мне обращаются на работе девочки, если есть какие-то вопросы, нюансы. Чувствуешь себя значимым человеком. Много интересного в моей жизни происходит из-за того, что я вступила в этот Союз.