Мусульмане по всему миру готовятся встретить священный месяц Рамадан

С закатом солнца сегодня, 10 марта, для мусульман всего мира наступает священный месяц Рамадан. Время поста, молитвы, благотворительности и покаяния продлится до 9 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В светлое время суток верующим запрещено пить, есть, принимать участие в увеселительных мероприятиях. Священный месяц Рамадан заканчивается праздником, в который едят вкусные блюда, раздают милостыню и подарки. Напомним, в Беларуси ислам – одна из четырех основных конфессий наряду с православием, католицизмом и иудаизмом. Согласно последним данным, в нашей стране проживают около 30 тысяч человек, исповедующих ислам.