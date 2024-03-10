Прямой эфир

Мусульмане по всему миру готовятся встретить священный месяц Рамадан

10 марта 2024 13:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

С закатом солнца сегодня, 10 марта, для мусульман всего мира наступает священный месяц Рамадан. Время поста, молитвы, благотворительности и покаяния продлится до 9 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мусульмане по всему миру готовятся встретить священный месяц Рамадан-1

В светлое время суток верующим запрещено пить, есть, принимать участие в увеселительных мероприятиях. Священный месяц Рамадан заканчивается праздником, в который едят вкусные блюда, раздают милостыню и подарки. Напомним, в Беларуси ислам – одна из четырех основных конфессий наряду с православием, католицизмом и иудаизмом. Согласно последним данным, в нашей стране проживают около 30 тысяч человек, исповедующих ислам.

# Религия # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Зданию Большого театра Беларуси исполнилось 85 лет
10 марта 2024 13:46

Зданию Большого театра Беларуси исполнилось 85 лет

В Национальной библиотеке презентовали книгу «Гейдар Алиев. 100 мгновений жизни»
10 марта 2024 13:45

В Национальной библиотеке презентовали книгу «Гейдар Алиев. 100 мгновений жизни»

Первые в сезоне лесные пожары зафиксированы в Беларуси
10 марта 2024 13:39

Первые в сезоне лесные пожары зафиксированы в Беларуси