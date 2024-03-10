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Зданию Большого театра Беларуси исполнилось 85 лет

10 марта 2024 13:46
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Большой театр Беларуси ровно 85 лет назад принял первых зрителей. На сцене тогда представили национальную оперу Евгения Тикоцкого «Міхась Падгорны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зданию Большого театра Беларуси исполнилось 85 лет-1

Здание, построенное по проекту известного архитектора Иосифа Лангбарда, в годы войны серьезно пострадало. Его практически восстанавливали заново. Теперь это один из архитектурных символов нашей страны. Масштабную реконструкцию театра провели относительно недавно.

Зданию Большого театра Беларуси исполнилось 85 лет-4

Обновленный, похорошевший и посвежевший театр 8 марта 2009 года открыл лично Президент. Сегодня в репертуаре Большого театра Беларуси около 90 опер и балетов. Это не только национальные спектакли, но и шедевры мировой классики и современные постановки.

# Большой театр оперы и балета в Минске # общество

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