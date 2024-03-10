Зданию Большого театра Беларуси исполнилось 85 лет

Большой театр Беларуси ровно 85 лет назад принял первых зрителей. На сцене тогда представили национальную оперу Евгения Тикоцкого «Міхась Падгорны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здание, построенное по проекту известного архитектора Иосифа Лангбарда, в годы войны серьезно пострадало. Его практически восстанавливали заново. Теперь это один из архитектурных символов нашей страны. Масштабную реконструкцию театра провели относительно недавно.