Зданию Большого театра Беларуси исполнилось 85 лет

Большой театр Беларуси ровно 85 лет назад принял первых зрителей. На сцене тогда представили национальную оперу Евгения Тикоцкого «Міхась Падгорны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Большой театр Беларуси ровно 85 лет назад принял первых зрителей. На сцене тогда представили национальную оперу Евгения Тикоцкого «Міхась Падгорны», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здание, построенное по проекту известного архитектора Иосифа Лангбарда, в годы войны серьезно пострадало. Его практически восстанавливали заново. Теперь это один из архитектурных символов нашей страны. Масштабную реконструкцию театра провели относительно недавно.
Обновленный, похорошевший и посвежевший театр 8 марта 2009 года открыл лично Президент. Сегодня в репертуаре Большого театра Беларуси около 90 опер и балетов. Это не только национальные спектакли, но и шедевры мировой классики и современные постановки.