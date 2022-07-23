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Устроимся комбайнёром на один день и развенчаем новый фейк о сахаре. Анонс программы «Неделя»

23 июля 2022 14:24
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Новости Беларуси. Панораму событий последних семи дней представят наши корреспонденты в итоговой информационной программе «Неделя». Воскресный выпуск уже готовится к эфиру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Устроимся комбайнёром на один день и развенчаем новый фейк о сахаре. Анонс программы «Неделя»-1

Кратко об основных информационных трендах уходящих семи дней подробнее в видеоматериале.

Смотрите программу «Неделя» на СТВ в воскресенье, 24 июля, в 19:30.

# Уборочная кампания # общество # Ольга Коршун # Ксения Худолей # Александр Лукашенко # Константин Герцев # Кристина Протосовицкая # Юлия Мычка # Джо Байден # Анна Корольчук # Фотофакт

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